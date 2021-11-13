10-летний мальчик в полночь играл на скрипке возле Оперного: родители послали его зарабатывать

12 ноября 2021 года во время дежурства на Приморском бульваре около 00:15 охранники КУ Муниципальная варта обратили внимание на маленького скрипача. Родители долго не являлись и пришлось вызвать полицию.

О случае эксплуатации детского труда сообщили представители департамента безопасности Одесского городского совета.

Глубокой ночью мальчик играл на скрипке в центре Одессы

Там рассказали, что мальчик ночью, один, без сопровождения взрослых, играл на скрипке на углу Приморского бульвара и пер. Чайковского.

Охранники КУ «МВ» поинтересовались у ребенка, где его родители? Мальчик со своего мобильного телефона набрал отца, который сообщил охранникам, что по его информации мальчик с мамой ушел в гости. После чего отец пообещал, что мать сейчас его заберет.

На это охранники объяснили отцу, что его ребенок ночью один на улице играет на скрипке и попросили немедленно забрать мальчика. Но никто из взрослых так и не пришел.

Через 20 минут охранники Муниципальной варты повторно набрали отца ребенка и еще раз настоятельно попросили забрать ребенка с улицы?

Родителей юного скрипача из Одессы оштрафовали

Вместо взрослых через несколько минут пришла маленькая девочка и сказала, что это ее брат Андрей. Охранники спросили, где их родители, девочка ответила, что они сидят в автомобиле возле Оперного театра.

Охранники еще раз набрали отца детей и сообщили, если он не явится, то сотрудниками Муниципальной варты будет вызвана полиция.

Но взрослые так и не появились, поэтому в 00:50 была вызвана полиция.

Вскоре пришла наконец мать, которая устроила скандал.

Прибывший экипаж полиции сопровождил обоих детей и их мать в Приморский отдел, где был составлен протокол по части 1 ст. 184 КУоАП на родителей мальчика за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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