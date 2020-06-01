Одесские фотохудожники открывают выставку и призывают задуматься о детстве (фото)

Сегодня, 1 июня, на странице Одесской областной организации Союза фотохудожников Украины стартует он-лайн выставка «Дети». Кураторы выставки Борис Бухман и Олег Куцкий решили показать две стороны детства: счастливое и такое, о котором говорят: «Чужих детей не бывает».

Мы подчас даже не думаем об этом, ведь наше детство было счастливым. А ведь вторая сторона медали изобилует не только несчастливыми детьми, с нищетой, болезнями, голодом и эксплуатацией детей в разных формах.

Работы в разделе «Чужих детей не бывает» – смотрите в фотогалерее ниже.

Мы скромно молчим об этом, не говорим об этом, не бьем во все колокола, мы живем каждый в своем измерении. И вот в этом нашем отношении к чужим детям и есть еще одна — третья сторона медали. Ведь это мы, не обращая внимания на происходящее вокруг, даем наше молчаливое согласие на все, происходящее вокруг нас. Наше равнодушие порождает все беды и несчастья, и особенно больно, когда это происходит с детьми.

Фотоработы прислали 80 авторов (и не только из Украины). Всего было отобрано 170 фотографий. Очень разных, но все они объединены любовью к детям.

С работами фотохудожников о счастливом детстве вы можете познакомиться в фотогалерее ниже.

Кураторы проекта просят обратить внимание на проблемы детей с онкологией и инициировали благотворительный сбор средств.

«Помимо радостей и прекрасных мгновений детской жизни, обратите особое внимание на второй раздел нашей выставки. И если Вы неравнодушный человек, то Вы примите посильное участие в помощи Благотворительному фонду “Парус надежды”», — говорится в сообщении.

5169 3305 2043 4413 (ключ карта БФ “Парус надежды”)

на имя Дистряновой Инги Владимировны – главы фонда.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.