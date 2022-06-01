1 июня – День защиты детей: Одесский горсовет опубликовал трогательное видео

Сегодня, 1 июня, отмечается День защиты детей. А в дни войны этот день приобретает особый смысл.
Одесский городской совет опубликовал на своем YouTube-канале очень трогательное видео, на котором дети и подростки взывают о защите.
По официальным данным, из-за российской агрессии в Украине погибли 243 ребенка, еще 446 ранены.
В Одессе российские ракеты убили двух детей, в том числе 3-месячную девочку Киру.
Очень многие дети были вынуждены покинуть свои дома, а те, кто остался, вынуждены делать уроки в подвалах.
«1 июня – День защиты детей. И сегодня эта защита нужна нам как никогда»,
– говорят дети на видео.
Читайте также:
- Одесский мальчик Вячеслав – очередная жертва рашистского ракетного «прилета»;
- Лера, Кира и Людмила: в Одессе попрощались с погибшей от российского ракетного удара семьей (фото).
Фото: скриншот с видео