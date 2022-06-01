1 июня – День защиты детей: Одесский горсовет опубликовал трогательное видео

Война в Украине, день 98-й: обстрелы, бои, потери врага Сегодня, 1 июня 2022 года, начались девяносто восьмые сутки героического противостояния Украины военному вторжению путинских рашистов. О текущей ситуации на фронте информирует Генштаб Вооруженных сил нашей страны. ПОДРОБНЕЕ

Враг снова активизирует воздушную разведку над Одесской областью Ночь на первый день лета 2022 года, 1 июня, прошла в Одессе и Одесской области спокойно и без вражеских обстрелов, сообщил в своем утреннем обращении спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук. ПОДРОБНЕЕ

Северодонецк – Одесса: история трех сестер Три сестры – Валентина, Любовь, Вера. Всем троим – за семьдесят. Родились на Урале. С давних времен две живут (то есть, жили) в Северодонецке, одна – в Одессе. Теперь все трое не только встретились, но и вынужденно поселились в однокомнатной квартире средней сестры – одесситки Любы. Женщины все еще испуганно вздрагивают от каждого звука, фотографироваться отказываются… ПОДРОБНЕЕ