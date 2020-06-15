СOVID-19: в Одесской области на карантин закрыли поликлинику

В Арцизе Одесской области на карантин закрыли местную поликлинику. Он продлится неделю.

Причина — подтвержденный случай коронавируса у медработника. В связи с этим в поликлинике будет дезинфекция, а сотрудников дополнительно протестируют на на наличие вируса.

Об этом в Facebook сообщил руководитель поликлиники Зиновий Челак.

«Всем обращаться к семейным врачам при повышении температуры, при других острых состояниях в – Приемное отделение ЦРБ. Будут работать мобильные группы, которые смогут взять мазок для анализа на ПЦР на дому», – сообщил он.

Ранее сообщалось, что Одесскую область признали одним из самых безопасных для отдыха регионов, несмотря на коронавирус.

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