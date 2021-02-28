Коронавирус 28 февраля: в Одесской области почти 150 новых случаев

В Украине за минувшие сутки, по данным на утро воскресенья, 28 февраля, выявили 5 833 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.
За минувшие сутки в Украине госпитализировали 3 218 человек; умерли 89 пациентов, а выздоровели 1 702 человека.
По данным системы мониторинга СНБО Украины, в Одесской области за сутки подвердили коронавирус у 144 человек. Выздоровели 130 человек, данных об умерших нет. Всего в регионе коронавирусом болеют 5 319 человек.