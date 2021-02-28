Коронавирус 28 февраля: в Одесской области почти 150 новых случаев

Коронавирус 27 февраля: в Одесской области плюс 7 смертей за сутки По состоянию на утро субботы, 27 февраля 2021 года, в Одесской области за сутки выявили 263 новых случая коронавируса COVID-19, что на 56 случаев меньше, чем сутками ранее. Всего на сегодня в регионе официально зарегистрировано 85 748 зараженных. ПОДРОБНЕЕ

Кто в Одессе первым получил прививку от коронавируса? (фото) Первым прививку от COVID-19 в Одессе получил заведующий детским отделением Одесской городской клинической инфекционной больницы Сергей Костенко.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной администрации. ПОДРОБНЕЕ