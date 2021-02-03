Пять вопросов о прививках от коронавируса

По данным на конец января, вакцинация от коронавируса идет в 25 странах мира. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещает, что с февраля вакцинация стартует и в нашей стране. Когда же именно начнут прививать украинцев, и в частности одесситов, какими вакцинами и кому прививки будут положены в первую очередь?

Когда начнется вакцинация от коронавируса?

По словам главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, вакцинация от коронавируса может начаться уже с 15 февраля или чуть позже, если возникнут непредвиденные обстоятельства. Прививать будут той вакциной из заказанных правительством, которая первой «приедет» в Украину.

Как было обещано, государство выделит деньги на вакцинацию примерно 20 миллионов украинцев, остальные смогут привиться за деньги уже во втором полугодии. Глава комитета здравоохранения Михаил Радуцкий даже называл возможную цену китайской вакцины Sinovac в частных клиниках – около 750 гривен. Однако в конце января Президент Украины заявил, что вакцинация в стране будет бесплатной.

Кстати, по слухам, в одесской клинике «Инто-Сана» уже ведется запись на прививки от коронавируса. При этом ни сроки, ни стоимость вакцинации не называются.

Как действуют вакцины?

Первый тип вакцин – традиционные, представляющие собой живой, но ослабленный вирус, который не должен спровоцировать заболевание. К таким вакцинам относится Sinovac. В других вакцинах используют безвредные фрагменты белков или белковые оболочки, которые имитируют вирус. Есть прививки, в состав которых входит вирус, созданный при помощи генной инженерии, поэтому вызвать заболевание он не может в принципе. Так создана AstraZeneca. И самые современные разработки – это вакцины, где используют РНК или ДНК вируса. К таким вакцинам относятся Pfizer и Moderna. Ожидается, что при введении все эти вакцины вызовут иммунный ответ организма и формирование иммунитета.

Какой вакциной нас будут прививать от коронавируса?

Как сказал Виктор Ляшко, в страну ожидается поступление двух вакцин: либо Pfizer (или AstraZeneca), которую передадут Украине бесплатно, либо Sinovac, купленный за бюджетные деньги. Кроме того, в страну могут завезти вакцину еще одного производителя, однако какого именно, пока неизвестно.

По программе Международного фонда распределения вакцин от коронавируса COVAX, наша страна сможет бесплатно получить от восьми до шестнадцати миллионов доз вакцины. В начале января фармацевтическая компания «Лекхим» объявила о заключении предварительного контракта с китайской компанией Sinovac на пять миллионов доз, которые Украина должна получить в первом полугодии. Однако пока эта вакцина проходит третью стадию испытаний.

Чем нам поможет закон о вакцинации?

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о государственной регистрации вакцин в Украине, которым разрешается регистрировать вакцины от коронавируса до завершения клинических исследований. До сегодняшнего дня ни одна из вакцин от COVID-19 не могла быть зарегистрирована в Украине, так как не прошла полного цикла клинических испытаний. Во многих странах мира прививки начали делать в режиме экстренного использования, но в украинском законодательстве это не было предусмотрено. Поэтому и был принят такой законопроект. Теперь, благодаря ему, Украина сможет использовать разрешенные на мировом уровне вакцины Pfizer, Sinovac, Moderna, AstraZeneca, которые еще не прошли полный цикл испытаний, но соответствуют определенным условиям.

Когда появится украинская вакцина против COVID-19?

О том, что украинская вакцина проходит фазу доклинических исследований, сообщали еще осенью. Эти исследования проводились в лабораториях Турции, Америки и Франции, так как в Украине нет условий для подобных испытаний. Разработкой вакцины занимается медицинско-исследовательская компания DiaPrep, а также украинские ученые из института микробиологии. Недавно появилась информация, что украинскую вакцину от COVID-19 готовят к тестированию на людях. Кроме того, планируется, что ее производство начнется в Украине в 2022 году.

Почему многие выступают против прививок?

Движение против прививок началось давно, и количество «антипрививочников» все увеличивается. В частности, многие выступают против прививок от коронавируса, так как не уверены в их безопасности. Противников прививок беспокоит скорость, с которой создавалась вакцина, ведь на это ушло менее десяти месяцев. Это вызывает опасения даже у некоторых руководителей фармацевтических компаний. Ведь до сих пор рекордом создания вакцины считалась прививка от свинки, которую разрабатывали четыре года.

Другой повод для тревоги заключается в том, что некоторые разработчики вакцины используют новую технологию на основе РНК или ДНК вируса. Однако медики считают, что как только вакцина будет действительно готова и покажет положительный результат, количество противников прививок начнет уменьшаться.

В чем отличие вакцин, признанных в Европе?

Sinovac создали по технологии вакцин от полиомиелита и гепатита А. Прототип этой вакцины создавался для вируса атипичной пневмонии еще в 2003 году, и сейчас пришелся как нельзя кстати. Данные об эффективности Sinovac разные – в Бразилии она показала эффективность 50,4%, зато в Индонезии и Турции – от 60% до 90%. Сейчас эта вакцина вошла в механизм COVAX вместе с вакцинами AstraZeneca и Moderna. Sinovac выпускается в шприце и хранится в обычном холодильнике. Для иммунизации требуется две дозы. Pfizer – совместная разработка немецкой и американской компаний. Это самый современный вид вакцины, при котором используются РНК или ДНК вируса, созданные при помощи генной инженерии. Ее эффективность – около 95%, однако для хранения вакцины требуются специальные условия – температура минус 70 градусов. После разморозки препарат пригоден в течение пяти дней. Вводится в два приема с промежутком в три недели. AstraZeneca разработана британской компанией AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом. Для ее создания был использован аденовируc шимпанзе. При условии введения половины дозы, а через месяц – полной, эффективность вакцины составляет 90%. AstraZeneca можно хранить в обычном холодильнике. Вводится два раза с интервалом в 4–12 недель. Правда, в Австралии эффективность вакцины AstraZeneca посчитали недостаточной и решили перейти на американскую Moderna. Moderna создана американцами. Она может храниться в обычном холодильнике при плюс 2-8 градусах до 30 дней. Ее эффективность признана на уровне около 95%, а при тяжелых случаях заболевания – 100%. Вакцину вводят в два приема с интервалом в четыре недели.

Кого будут прививать от коронавируса первыми?

Вакцинация предусматривает пять этапов:

Медики, работающие с коронавирусными пациентами, люди в домах престарелых и работники дошкольных учреждений. Остальные медработники, старики и работники социальных служб. Те, кто старше 65 лет, учителя, работники правоохранительных органов и спасатели. Люди в возрасте от 60 лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями и другие группы риска. Другие категории населения, которые не входят в указанные приоритетные группы.

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