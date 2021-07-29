Юрий Дьяченко: какие права имеют одесситы на пляже

Ежегодно в разгар курортного сезона одесситы и гости города сталкиваются с нарушениями правил эксплуатации пляжей. Представитель общественной организации «Зеленый лист» Юрий Дьяченко на своей странице в Фейсбуке решил напомнить о пляжных правилах Одессы.

В Одессе нет частных пляжей! Согласно закону, доступ к водоемам и пляжам (прибрежной полосе, береговой линии) не может быть ограничен.

Каждый арендатор перед началом сезона должен согласовать паспорт пляжа со всеми городскими службами. Почему это важно? Вы же не хотите, чтобы с вами что-то случилось или вы от чего-то пострадали? Вот и горсовет не хочет нести ответственность, но это я так утрирую. На самом деле договора аренды пляжа недостаточно! Арендатор должен подтвердить свою готовность к безопасному и согласованному предоставлению услуг!

Документы представителями арендатора должны предоставляться не просто всем желающим по требованию, а находиться на видном месте вместе с обозначением границ и перечнем платных и бесплатных услуг!

Вам не нужно быть журналистом и не нужно никакого разрешения, чтобы снимать в публичном месте — на пляже коммунальной собственности!

У нас действуют так называемые пляжные правила (оборудования и эксплуатации пляжей) и распоряжения городского головы Одессы еще с 2007 года и 2014 года, согласно которым платные услуги предоставляются по ценам, установленным исполкомом горсовета, либо договорным (между потребителем и предпринимателем). Перечень платных услуг отдыхающим на общественных пляжах утверждается исполнительным комитетом Одесского городского совета.

К услугам оздоровительно-пляжного сервиса относятся:

предоставление пляжного инвентаря (топчаны, шезлонги, пляжные зонтики и прочее), прокат спортивного инвентаря для игр (теннис, бильярд, волейбол, лодки, морские велосипеды и прочее), сооружение временных водных аттракционов, бассейнов для детей и других развлекательных объектов, которые НЕ препятствуют купанию и отдыху других граждан, пребывающих на пляже. Соответственно вы можете воспользоваться услугами по желанию, никто их навязать вам не может и данный инвентарь не должен мешать вашему пребыванию и отдыху на пляже;

30% территории пляжа должны быть пригодны для отдыха и свободны для бесплатного пользования отдыхающими;

общее количество топчанов, шезлонгов и другого оборудования не должно превышать 70% площади пляжа;

субъекты предпринимательской деятельности обязаны на 30% полученной в аренду территории пляжа предоставлять бесплатные услуги для льготной категории населения;

площадь мощения дорожек, площадок не должна превышать 5% общей площади арендованного участка пляжа;

в туалет обязаны пускать бесплатно!

Юрий Дьяченко, представитель общественной организации «Зеленый лист»

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