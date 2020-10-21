О «странном» городе Чернигове и выборах в Одессе

На прошлой неделе я впервые побывала в Чернигове и на личной странице в «Фейсбуке» написала пост о своих впечатлениях от города и его инфраструктуры. Я перечислила пять моментов, которые бросились мне в глаза как жителю большого миллионного города. Пост набрал более 1600 лайков и 1000 перепостов. Привожу его полностью.

Чернигов – очень странный город, «странный, если не сказать больше».

Во-первых, тут подозрительно чисто, при этом урн в городе очень мало. Прямо глаз режет эта чистота. Конечно, я была не во всех районах города, но там, где была — очень чисто, даже вокруг рынков и ж/д вокзала, даже в местах, где идет ремонт дороги или стройка.

Во-вторых, в центре города 99% табличек с названиями улиц дублируются на латинице. Хитренькие, прикидываются, что любят туристов.

В-третьих, отремонтированные дороги с идеальной разметкой. Такое, оказывается, существует в Украине! И велодорожки почти везде! И водители даже не едут по ним! Ну да, иногда могут стать с аварийкой у бордюра, но это исключение, а не правило. Стоянки для машин четко обозначены, и люди стараются (конечно, не у всех еще выходит) их не нарушать. Да, кое-где видела авто на тротуарах, но опять-таки, это исключение. На улицах с односторонним движением две полосы для велосипедистов, парковка для авто у бордюра только по одной стороне улицы! Схема такая: велодорожка, полоса для авто, велодорожка, парковка.

Да, не увидела людей в жутких грязных жилетках, которые помогают парковаться и берут за это деньги, менеджеры парковок — или как их у нас называют? А вот рабочие паркоматы как раз замечены были, а то я уже думала, что в Украине их устанавливают без «начинки», ну, типа для красоты. Оказывается, нет, это у нас в Одессе так.

В-четвертых, практически на всех остановках транспорта электронные табло, на которых обозначено время приезда не только троллейбусов, но и маршруток. Господи, значит, это возможно?! Маршрутки — самые обычные желтые «Богданы».

И в-пятых. Тротуары! Тут можно ходить на каблуках и не оказаться потом на приеме у травматолога!

Я вообще не понимаю, что они этим всем хотят сказать: что не такие, как все? По-моему, они просто издеваются (шучу). Кстати, кто там мэр? Ни одного борда «только в Чернигове» и подобных не обнаружила».

Как вам? Вот и я тоже впечатлилась.

Увы, много лет наш город лишен такого планирования, и плоды мы пожинаем — маленький город со скромными доходами превосходит наш качеством дорог, тротуаров, элементарных удобств, которые в 21 веке считаются нормальными для жителей европейских городов. А нам достаются лишь понты и обещания.

Мы все очень хотим, чтобы Одесса выбралась из коллапса, в который она медленно, но верно погружается. Но уверена, что с нашими миллиардными бюджетами сделать город не менее комфортным и удобным для жизни можно, вернее, просто обязаны. И сделать это должны мы на избирательном участке.

Фото: Facebook автора