Новости Одессы и Одесской области

О «странном» городе Чернигове и выборах в Одессе

О «странном» городе Чернигове и выборах в Одессе

На прошлой неделе я впервые побывала в Чернигове и на личной странице в «Фейсбуке» написала пост о своих впечатлениях от города и его инфраструктуры. Я перечислила пять моментов, которые бросились мне в глаза как жителю большого миллионного города. Пост набрал более 1600 лайков и 1000 перепостов. Привожу его полностью.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Чернигов – очень странный город, «странный, если не сказать больше».

Во-первых, тут подозрительно чисто, при этом урн в городе очень мало. Прямо глаз режет эта чистота. Конечно, я была не во всех районах города, но там, где была — очень чисто, даже вокруг рынков и ж/д вокзала, даже в местах, где идет ремонт дороги или стройка.

Во-вторых, в центре города 99% табличек с названиями улиц дублируются на латинице. Хитренькие, прикидываются, что любят туристов.

В-третьих, отремонтированные дороги с идеальной разметкой. Такое, оказывается, существует в Украине! И велодорожки почти везде! И водители даже не едут по ним! Ну да, иногда могут стать с аварийкой у бордюра, но это исключение, а не правило. Стоянки для машин четко обозначены, и люди стараются (конечно, не у всех еще выходит) их не нарушать. Да, кое-где видела авто на тротуарах, но опять-таки, это исключение. На улицах с односторонним движением две полосы для велосипедистов, парковка для авто у бордюра только по одной стороне улицы! Схема такая: велодорожка, полоса для авто, велодорожка, парковка.

Да, не увидела людей в жутких грязных жилетках, которые помогают парковаться и берут за это деньги, менеджеры парковок — или как их у нас называют? А вот рабочие паркоматы как раз замечены были, а то я уже думала, что в Украине их устанавливают без «начинки», ну, типа для красоты. Оказывается, нет, это у нас в Одессе так.

В-четвертых, практически на всех остановках транспорта электронные табло, на которых обозначено время приезда не только троллейбусов, но и маршруток. Господи, значит, это возможно?! Маршрутки — самые обычные желтые «Богданы».

И в-пятых. Тротуары! Тут можно ходить на каблуках и не оказаться потом на приеме у травматолога!

Я вообще не понимаю, что они этим всем хотят сказать: что не такие, как все? По-моему, они просто издеваются (шучу). Кстати, кто там мэр? Ни одного борда «только в Чернигове» и подобных не обнаружила».

Как вам? Вот и я тоже впечатлилась.

Увы, много лет наш город лишен такого планирования, и плоды мы пожинаем — маленький город со скромными доходами превосходит наш качеством дорог, тротуаров, элементарных удобств, которые в 21 веке считаются нормальными для жителей европейских городов. А нам достаются лишь понты и обещания.

Мы все очень хотим, чтобы Одесса выбралась из коллапса, в который она медленно, но верно погружается. Но уверена, что с нашими миллиардными бюджетами сделать город не менее комфортным и удобным для жизни можно, вернее, просто обязаны. И сделать это должны мы на избирательном участке.

Фото: Facebook автора

Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
  • «Когда нет слов»: об одесских пробках, стрессах и пользе улыбок
    «Когда нет слов»: об одесских пробках, стрессах и пользе улыбок

    Мы уже привыкли к тому, что каждую осень улица Канатная замирает в очередных раскопках, и относимся к этому, как к стихийному бедствию: нужно только переждать положенное время, пока стихия перестанет бушевать, то есть улицу зароют. Но в этом году городские власти превзошли самое себя: количество ремонтных работ на квадратный метр городской площади превысил все мыслимые масштабы. Даже паркинг у Привоза, который начали строить, по-моему, еще при неандертальцах, вдруг ожил и загремел устрашающего вида техникой.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Читать уже не модно, или Куда деваются книги?
    Читать уже не модно, или Куда деваются книги?

    Константин Паустовский писал: «Человек, любящий и умеющий читать, — счастливый человек. Он окружен множеством умных, добрых и верных друзей. Друзья эти — книги». Многие из нас скажут, что в последнее время люди перестают читать, а культ книг давно угас. Возможно, вы со мной не согласитесь, но и я считаю, что книга становится артефактом.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Когда нет слов: «вирусолог» из троллейбуса, или Одесский экстрим
    Когда нет слов: «вирусолог» из троллейбуса, или Одесский экстрим

    Поездка в городском транспорте, особенно в разгар эпидемии, когда маски все считают совершенно лишним аксессуаром, для меня еще то испытание. Поэтому я стараюсь по возможности ходить пешком. Однако несколько дней назад я, соблазнившись пустым троллейбусом, решила все-таки проехать две остановки до работы.

    ПОДРОБНЕЕ
  • «Дворик искусств» в Одессе: город мечты под замком?
    «Дворик искусств» в Одессе: город мечты под замком?

    Его называли «мажордом Одессы» — мастера с патриаршей бородой Алика Мирзоева.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Телевизионные кошмары: куда пропали фильмы и познавательные передачи?
    Телевизионные кошмары: куда пропали фильмы и познавательные передачи?

    Хотя нас и пугают, что телевизор опасен для пожилых людей и ухудшает мыслительные способности, других развлечений для пенсионеров у нас, к сожалению, не так много. Особенно сейчас, во время карантина. К нам в редакцию часто поступают звонки от немолодых одесситов с жалобами на то, что местная телепрограмма рассчитана неизвестно на кого, и пожилым людям смотреть совершенно нечего. Такие же жалобы поступают и по поводу передач на общеукраинских каналах.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить