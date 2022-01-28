Отопление в Одессе: платежки, торговый центр и глобальное потепление

Даже не задаваясь целью глобально изучить этот вопрос, легко заметить, что 10-12% труб, подающих теплоноситель потребителю, находятся, как говорят специалисты, без теплоизоляционной рубашки. Атмосферу греют, приближая царство субтропиков на Одесчине.

Представляете Привоз без покупателей? Ну, это, конечно, я загнула. Но в субботу, когда народ обычно должен ринуться на легендарный рынок продукты на неделю запасать, традиционной толчеи не было. И радостные лица отдельных граждан, выбирающих копчености в «богатом» корпусе, воспринимались гнетущим диссонансом с унылыми физиономиями покупателей, опасливо приближавшихся к контейнерам с товарами по «социальным ценам». По-прежнему ли они сегодня социальны? И насколько?

Тут, в связи с угрозой российской агрессии, о которой упорно предостерегают разведки Великобритании и США, спичками и салом запасаться надо. А большинство граждан после новогодней эйфории силится до зарплаты дожить.

Зато рядом с Привозом отгрохали огромный торгово-развлекательный центр. Даже с бесплатным — пока что — туалетом. А жители близлежащих домов сюда греться ходят.

Встретила здесь приятельницу с ребенком. Электричества в доме нет — чуть ли не сутки электрики устраняют аварию. А в отопительный сезон мама с сыном обогреваются электрокамином. На газовой трубе пломба висит. И расплатиться с долгом в обозримом будущем практически нереально.

Зато в других домах — центральное отопление! Правда, платежка за него пришла на четыре с половиной тысячи. И расчет экономически обоснован — тепловики за глобальное потепление борются. Наглядный пример перманентной борьбы можно увидеть в районе Одесской ТЭЦ. Но и городские котельные от процесса не отстают.

Ранее в Блогах «Одесской жизни» мы писали: Недоступное тепло: об одесских тарифах и дровах, которые дешевле.

Даже не задаваясь целью глобально изучить этот вопрос, легко заметить, что 10-12% труб, подающих теплоноситель потребителю, находятся, как говорят специалисты, без теплоизоляционной рубашки. Атмосферу греют, приближая царство субтропиков на Одесчине.

К тому же на волонтерских началах обогревают колонии поселенцев без определенного места жительства. Прям птицы божии — не сеют, не жнут, а дорогущими теплоносителями бесплатно пользуются. Так же, как и котики, облюбовавшие теплосети на конечной 242-й маршрутки — в 500 метрах от котельной, отапливающей поселок судостроителей. Ну и воздушную среду вдоль Адмиральского проспекта.

Правда, тепловики уверяют, что потери в таких местах незначительны. Вместе с тем, согласно нормативам, потери в системе отопления по пути от производителя тепла до потребителя, учитывая издержки транспортировки, не должны превышать 5-7%. Это при ненарушенной теплоизоляции. С нашими же «полураздетыми» трубами — убытки вдвое больше.

Но почему-то ни руководство Одесской ТЭЦ, ни КП «Теплоснабжение города Одессы» этот вопрос не волнует. Кубометры драгоценного газа неизменно сжигаются, чтобы обогреть атмосферу. А платежки выставят нам с вами!

Так что глобальное потепление — не за горами. Это, судя по всему, наше светлое завтра — когда в прошлое уйдут проблемы с отоплением и нервотрепка с его оплатой.

Ранее в Блогах «Одесской жизни» мы писали: Ёлки-палки: от новогоднего базара до альфатера

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