Пешком по Одессе: кто «придумывает» для одесситов транспортный коллапс?

Помните, как во время первой волны коронавируса было достаточно проблематично прорваться в общественный транспорт без разрешительного документа? Тогда одесситы предпочитали пешком ходить. Благо весенняя погода к прогулкам располагала.

Сейчас, когда Одессу накрыла очередная ковидная волна, городские власти вновь решили предоставить одесситам «счастливую возможность» прогуляться пешком на Большой Фонтан, в Аркадию и парк Шевченко. А для этого отменили одесские трамвайные маршруты №17, №18, №5, №28. Причина — капитальная реконструкция «раритетного» канализационного коллектора на перекрестке улиц Пантелеймоновской и Преображенской.

А взамен трамваев городские власти пустили по маршрутам дополнительные автобусы. Льготы для их пассажиров и цена за проезд — такие же, как и в трамваях. Но, согласитесь, просторные вагоны с забитыми маршрутками не сравнить. Да и пробок на трамвайных путях бывает гораздо меньше. Так что замена отнюдь не равноценная.

Работы же на разрытом перекрестке власти обещают закончить, как минимум, через три месяца. В результате — по подсчетам городской транспортной комиссии, без привычного городского транспорта останется множество одесситов. Перспектива, конечно, далеко не радужная. Но и это никак не предел грозящего горожанам транспортного коллапса.

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В перспективе планируется капитальный ремонт всей улицы Пантелеймоновской. И продлится он, по меньшей мере, год. Разумеется, трамвайные маршруты в этом районе будут отменены. То есть, к курортному сезону городские власти преподнесут одесситам и гостям города очередной сюрприз — забитые маршрутки и перманентные пробки.

Правда, в транспортной комиссии нашли-таки возможность предотвратить транспортный кадухес. Для этого надо просто проложить небольшую трамвайную ветку от Пантелеймоновской до Новощепного ряда.

Но в мэрии внезапно обеспокоились «честью мундира». Только недавно дорогу эту отремонтировали — что же, ее обратно разрывать? В общем — главное, что деньги, выделенные на ремонт, освоили. А уж насколько проект, в который средства вбухали, согласуется со здравым смыслом, судя по всему, городские власти не волнует.

Но самое «смешное», что лет 15 назад эта ветка еще существовала — убрали ее за ненадобностью. А при реконструкции Новощепного ряда и Старосенного сквера не предусмотрели возможность соединения разных трамвайных маршрутов.

Зато маршруточники в этой ситуации, несомненно, окажутся в выигрыше. Впрочем, почему только они? Одесситы, придерживающиеся здорового образа жизни, получат возможность регулярно гимнастическим шагом прогуливаться в Аркадию, на Ланжерон и Золотой берег. И, по-прежнему, — на Дачу Ковалевскго. Обещанное в 2022 году окончание стройки трамвайного кольца на 16-й станции Большого Фонтана и запуск 19-го трамвая, вероятно, тоже на год отложат. Чтобы глупо не выглядеть.

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