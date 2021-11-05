Личное мнение: «Как телефонные мошенники хотели меня сделать богачом»

Ранний трезвон «мобилки» (обычно в эту пору редко кто беспокоит) насторожил. «Алло, я вас внимательно слушаю». А в ответ умильный женский голосок: «На ваш номер мобильного телефона выпал денежный выигрыш в сумме триста восемьдесят тысяч гривен».

Батюшки-светы, да это ж манна небесная на меня посыпалась!

А добрый голосок продолжил: «Нам надо уточнить ваши личные данные. Представьтесь, пожалуйста». Ну, надо так надо. Называю фамилию, имя, отчество, дату рождения, домашний адрес. «Сегодня будет заседание жюри, и к концу дня или завтра мы сообщим вам, Виктор Иванович, окончательное решение о вручении вам ежегодно разыгрываемого нашей компанией денежного приза». — «Спасибо, буду ждать».

Через какое-то время приходит эсэмэска с требованием моего согласия на получение 380 тысяч гривен и просьбой уточнить, каким методом лучше их переслать: «Укрпочтой» или Новой почтой. Ну, брат, подумалось, тут похоже на серьезный разговор. А на следующий день снова звонок. Тот же голосок на мажорной ноте поведал, что авторитетное жюри утвердило мою кандидатуру и руководительница компании уже подписала распоряжение о выделении выпавших на мою счастливую долю денег.

Я спросил: «Девушка, меня смущает, что такую крупную сумму будут пересылать обычной почтой. Я полагаю, что было бы лучше вручить ее в офисе вашей компании, да еще и в торжественной обстановке, так сказать, принародно. Чтоб вся Украина узнала! И скажите, каким путем вам удалось узнать номер моего телефона?»

Ранее в Блогах «Одесской жизни»: Без меня меня «приплюсовали»: о холодных батареях и поисках ЖКСа.

Последовала затяжная пауза. Явно растерявшаяся моя собеседница сказала: «Передаю менеджеру по финансам». Мужчина начал рассказывать, какая у них авторитетная компания, что вот уже семнадцать лет она успешно работает в сфере оказания различных услуг, ежегодно разыгрывая данный приз. И зачем-то сообщил, что наш разговор записывается и при необходимости станет известным соответствующим государственным структурам. Потом порадовал, что вместе с деньгами я получу в подарок парфюмерный набор и что он стоит всего-то около пятисот гривен. «Спасибо, уважаемый, но парфюмерия мне не нужна». — «Но мы можем предложить вам широкий ассортимент товаров. Например, у нас имеется…»

Я прервал монолог телефонного визави: «Доставьте приз — и я закуплю ваших товаров на восемьдесят тысяч. А до тех пор прошу не беспокоить меня». И нажал красную кнопку моей видавшей виды «мобилки». Но на второй день появилась новая эсэмэска: «Дайте согласие на доставку менеджером…» Не дочитав до конца «зазывалку», невольно вспомнил, как по моему заказу в интернет-магазине вместо широко рекламируемого средства против ногтевых грибков прислали мазь для кожи, в аннотации к которой о ее противодействии грибкам — ни слова. Так и плакала моя тысяча с гаком гривен. Вот и решил поделиться своим горьким опытом «обогащения» и оздоровления с вами, уважаемые читатели. И напомнить о мудром наставлении из давних времен: «Бойтесь данайцев, дары приносящих».

Виктор Мамонтов

Ранее в Блогах «Одесской жизни»: Темная сторона Одессы: под знаком блэкаута.