Его в Послы послали!? Юрия Гусева обвиняли в развале Укроборонпрома, а теперь он посол

Мой предыдущий материал в «Одесской жизни», касающийся Юрия Гусева, назывался «Проблемный Укроборонпром: взгляд из Херсона и Одессы». Он был опубликован 29 июня 2023 года, и – буду откровенным – я тогда был уверен, что вряд ли еще появится информационный повод, чтобы вспомнить Юрия Гусева.

Тогда, в июне, повод был, и весьма весомый: этого героя множества моих публикаций Кабмин уволил с должности руководителя Укроборонпрома (УОП). Уволил по собственному желанию. Такова по крайней мере была официальная версия. Насколько она соответствовала реалиям, можно только догадываться, хотя, будучи, как говорят журналисты, «в теме», сделать это несложно («как два пальца об асфальт» – говорят в народе).

Что это за множество моих публикаций? Нет, я никогда не «косил» под крупного специалиста в делах УОП, не надувал для солидности щеки: вот, мол, мое экспертное мнение по этой теме. Просто будучи журналистом и шеф-редактором популярной на Херсонщине газеты, я неоднократно давал оценку работе этого господина на его предыдущем посту – главы Херсонской облгосадминистрации – от его назначения летом 2019-го до «изгнания» в декабре 2020-го.

Да, изгнание я «закавычил», но с поставленной стандартной задачей – поднять Херсонщину выше плинтуса – Юрий Гусев не справился. Да никто, собственно, и не ожидал особых трудовых подвигов от 18-го (это не опечатка!) за годы Независимости главы региона. Проходной двор, а не область!

Нет, конечно же, Юрий Гусев чем-то, да запомнился, уж как минимум – херсонским журналистам. Как-то Президент Зеленский после контактов с одной из стран арабского Востока (по-моему, это были Эмираты) огласил, между прочим, что там «прикольное» министерство есть – министерство счастья. Ну сказал и сказал… Но Гусев отреагировал молниеносно (Брюс Ли «отдыхает»!): раз в каких-то там Эмиратах счастьем управляют – быть посему и на Херсонщине! Так в штате «белого дома» появилось Управление счастья: реальные 11 человек были оч-чень даже счастливы от высоченных окладов (не пишу заРАБОТной платы, т.к. работой там и не пахло).

А еще Юрий Гусев запомнился любовью к демонстрации своих носков с уточками (гусями?) Он делал это очень элегантно при первой же возможности, в позе «сидя» задирая брючины. Ну и некую девицу завез с какого-то центрального телеканала – дабы наставила на путь истины местных журналистов и не в последнюю очередь автора этих строк, которые не с должным пиететом писали о «непосильном труде» губернатора Гусева.

Вскорости она, несолоно нахлебавшись, ретировалась. А затем и ставший эксгубернатором Гусев отбыл в руководящее кресло УОП, обеспечив отвисание от удивления челюстей у многих херсонцев, грамотно оценивших его губернаторствование.

Давая оценку руководству Гусевым УОП, несколько изменю тон повествования, ибо я не инсайдер в этой теме (в отличие от херсонской) и могу говорить о ней, основываясь только на кажущихся мне компетентными мнениях экспертов из общеукраинских СМИ, которым я доверяю.

Так вот, квинтэссенцию этих мнений привел 28 июня 2023 года сайт «Деловая столица» со ссылкой на близкий к Банковой ТГ- канал «Вертикаль»: «Наконец уволили дилетанта Гусева!» Мотивировка – импотенция жизненно важного для сохранения Украины «УОП» в части, касающейся выполнения основной его функции – наращивания производства вооружения.

Наверное, как минимум, немалая доля истины есть в такой оценке деятельности Юрия Гусева – потому что это полностью коррелируется с его подходом к работе в должности главы Херсонской ОГА.

С той поры как его «ушли», прошло чуть более полугода, и вот что недавно, 25 февраля, сообщил «Обозреватель»: в течение 2023 года оборонная промышленность Украины выросла в 6 раз. Объемы производства втрое превысили показатели 2022 года.

Что ж, выходит, что Юрий Гусев «обосрамился» уже на втором ответственном посту? Можно было бы сказать: ладно, проехали. Уйдет себе человек в частный бизнес, как это, кстати сделал его предшественник – тоже херсонец Роман Романов, руководивший УОП «с подачи» Петра Порошенко.

Ан нет, вот из ряда вон выходящая новость, сногсшибательный информационный повод для очередного упоминания Юрия Вениаминовича Гусева: Указом Президента Зеленского от 22 февраля он назначен… Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Азербайджанской Республике.

«Шоб я не мучился!», как говорят в Одессе. Опять-таки, я не эксперт в этой теме, но даже на уровне простого обывателя полагаю, что слово «Посол» недаром пишется с большой буквы, и работа эта не для лузеров, особенно во время войны.

Как говорил ильфо-петровский герой из «12 стульев», «Трамвай построить – это вам не ешака купить!» Да, служить своей истекающей кровью стране Послом – это вам не хухры-мухры! Чехия, кстати, куда Гусев хотел, чтоб его послали, поговаривают, отказала ему в выдаче агремана (в переводе с французского так называется документ о согласии принять Послом конкретную персону). Азербайджан, выходит, согласился.

Обе эти державы – серьезные поставщики оружия. С Чехией, думается, проще: НАТОвская, соседская, европейская страна. Азербайджан? «Восток – дело тонкое, Петруха». На Азербайджан «завязаны» многие крупные планетарные игроки и ставки там – выше некуда.

Турция, Израиль, Китай, США, Армения. Ну и конечно же эрэфия, предавшая в ОДКБ Армению ради улучшения отношений с Азербайджаном. Тут глаз да глаз нужен Послу Украины, опыт дипломатический.

В дипломатии ведь как: тебе сказали «Да», а ты должен слышать «Может быть». Сказали «Может быть» – должен слышать «Нет!». А напрямую «Нет» тебе и не скажут – это же дипломатия… Ну и плюс к этому президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву палец в рот не положишь – серьезный деятель.

С ним «не проканает», как у шведского посла с киношным Иваном Васильевичем: отдавай Кемскую волость! И в ответ: ну пусть забирает. Нет, тут нужна высшей пробы дипломатия. Недавно ушедший в мир иной Генри Киссинджер сказал как-то, что «дипломатия это искусство обуздывать силу». Что ж, будем искренне верить, что Посол Юрий Гусев владеет навыками такого искусства – по крайней мере так решил наш уважаемый Президент.

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Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса