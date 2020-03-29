Авторская колонка: въехал в Украину – сиди дома

Бушующий в Европе коронавирус заставляет заробитчан ехать на родину. С начала вспышки коронавируса в Украину вернулись более 130 тысяч наших соотечественников. Они в данной ситуации должны соблюдать определенные меры безопасности. А это значит, как минимум, две недели после приезда просидеть на карантине.

Однако в нашей стране этот вопрос бесконтрольный, и вернувшиеся украинцы поступают, как им угодно. Многие из них отправляются навещать родственников и друзей, что сейчас влечет за собой непоправимые последствия для населения всей страны. Ведь люди сами могут не знать, что заражены вирусом. При этом, контактируя с другими, все больше разносят смертельную болезнь. Многие из них не понимают или не хотят понимать, что таким поведением они ставят под удар не только себя, но и других людей. И, что самое печальное, в первую очередь, своих же близких и друзей, которых стремятся увидеть сразу после приезда.

Не знаю, как вас, а вот меня очень беспокоит сложившаяся ситуация. Я понимаю, что таким образом, возможно заражение тысяч людей. И если одни выстоят в этой схватке с вирусом, то вторых ожидает летальный исход. Это не мое воображение, а реальная картина, которую мы всем миром наблюдаем в Италии, Испании, а до этого в Китае.

В городах Украины и тем более в Одессе есть множество санаториев и баз отдыха, куда можно определять людей на карантин, но правительство не предусмотрело таких мер. Так вот, что же мы будем делать, если вирус захватит нашу страну? У нас даже нет в достаточном количестве тестов, чтобы диагностировать этот новый вид болезни, а об уровне медицины говорить нечего.

Нас уверяют, что страна готова принять удар, а вместе с этим в аптеках не сыщешь элементарных защитных масок. Все это вызывает у населения сарказм. Мы активно шутим на эту тему в социальных сетях, чтобы не впадать в панику, а между тем, тихо молимся, чтобы вернуться к привычной жизни.

В связи с этим я призываю людей, которые возвращаются из других стран в Украину, строго придерживаться карантина. Каждый раз, когда вы захотите нарушить изоляцию и покинуть квартиру, подумайте о том, чем это может закончиться для нас всех. Помните, что ваше легкомыслие может сыграть с вами злую шутку. Тем более, как показывает опыт, очаг заражения начался, как раз на западной Украине, куда массово из Италии вернулись первые заробитчане. После чего люди по всей стране ощутили на себе, что такое карантин, как он поменял нашу жизнь и, как ударил по кошелькам населения.

Кроме того, ограничительные меры повлекли за собой раздор в нашем обществе. Вместо понимания, сплоченности и взаимоуважения, некоторые снова транслируют агрессию. Может и вас постигали мысли, что такие ситуации должны нам показать, как человек порой беззащитен и уязвим, и что лишь поддерживая друг друга, мы будем сильнее.

Фото: Обозреватель

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!