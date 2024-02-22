Афиша Одессы на 23-25 февраля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

24 февраля самая трагическая дата истории современной Украины. 731 один день и 8 лет войны. Давайте проведем вместе этот день: поговорим, выплачемся, поддержим друг друга… Чтобы вы не оставались в одиночестве, мы собрали события, где вас ждут, где можно провести время и пообщаться с единомышленниками.
Что: Вместе с центром «Я Мариуполь» говорим о важном
Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого
Когда: 23 февраля, 10:00
Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 23 февраля, 13:30
Что: Сквозь боль к своему. Фотовыставка Елены Соломоновой
Где: Троицкая, 43, культурный центр Union
Когда: 23 февраля, 17:00
Что: Открытие фотовыставки «Цена свободы»
Где: Троицкая, 43, культурный центр Union
Когда: 23 февраля, 13:00
Что: «Стены» Документальный спектакль
Где: Троицкая, 43, культурный центр Union, Зеленый зал
Когда: 23 февраля, 18:00
Что: Музыкальный квартирник «Хуже не будет»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 23 февраля, 18:00
Что: Лекция «Магия Степановки»
Где: Пушкинская, 51, Дом с Ангелом
Когда: 24 февраля, 14:00
Что: Гражданско-военного сотрудничества по стандартам НАТО
Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 24 февраля, 15:00
Что: Открытие фотовыставки Бориса Бухмана «731 день и 8 лет войны»
Где: Вице-адмирала Жукова, 9, Болгарский культурный центр
Когда: 24 февраля, 15:00
Что: Встреча с Сергеем Котелко «Дача Ашкенази»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 24 февраля, 17:00
Что: Чтение для Одессы
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 24 февраля, 17:00
Что: Концерт Лауреатов IV Всеукраинского открытого джазового фестиваля-конкурса «Black&White Муѕіс»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Коли: 25 февраля, 12:00