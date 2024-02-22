Афиша Одессы на 23-25 февраля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Что: Вместе с центром «Я Мариуполь» говорим о важном

Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого

Когда: 23 февраля, 10:00



Что: Украинский разговорный клуб

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 23 февраля, 13:30



Что: Сквозь боль к своему. Фотовыставка Елены Соломоновой

Где: Троицкая, 43, культурный центр Union

Когда: 23 февраля, 17:00



Что: Открытие фотовыставки «Цена свободы»

Где: Троицкая, 43, культурный центр Union

Когда: 23 февраля, 13:00



Что: «Стены» Документальный спектакль

Где: Троицкая, 43, культурный центр Union, Зеленый зал

Когда: 23 февраля, 18:00

Что: Музыкальный квартирник «Хуже не будет»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 23 февраля, 18:00



Что: Лекция «Магия Степановки»

Где: Пушкинская, 51, Дом с Ангелом

Когда: 24 февраля, 14:00

Что: Гражданско-военного сотрудничества по стандартам НАТО

Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 24 февраля, 15:00

Что: Открытие фотовыставки Бориса Бухмана «731 день и 8 лет войны»

Где: Вице-адмирала Жукова, 9, Болгарский культурный центр

Когда: 24 февраля, 15:00



Что: Встреча с Сергеем Котелко «Дача Ашкенази»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 24 февраля, 17:00



Что: Чтение для Одессы

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 24 февраля, 17:00



Что: Концерт Лауреатов IV Всеукраинского открытого джазового фестиваля-конкурса «Black&White Муѕіс»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Коли: 25 февраля, 12:00

