Звезда недели: Хиллари Клинтон о себе, расизме и феминизме

«Одесская жизнь» о звездах: Андрей Шевченко о травмах и вредных привычках 29 сентября Андрей Шевченко, игрок таких известных футбольных команд, как «Динамо» (Киев), «Милан» и «Челси», отметил свой 46-й день рождения. О его мастерстве на поле ходят легенды – в Европе украинца дружески называют Царем и Дьяволом с Востока. В 2012 году Шевченко завершил футбольную карьеру и на время ушел в политику. Однако после поражения сборной Украины на Евро-2016 он снова вернулся на поле, но уже в качестве главного футбольного тренера сборной страны. ПОДРОБНЕЕ

Дмитрий Карпачев: как побороть депрессию и научиться быть счастливым? Многие зрители интересуются, на самом ли деле Дмитрий Карпачев опытный психолог или это просто медийное лицо? Известный телеведущий действительно психолог, за плечами которого большой опыт работы. У одесситов неоднократно была возможность посещать лекции и мастер-классы известного психолога. ПОДРОБНЕЕ