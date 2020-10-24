Звезда недели: Хиллари Клинтон о себе, расизме и феминизме

Хиллари Клинтон в политике более 25 лет. Она известна своим непримиримым характером и искусным талантом оратора, чьи мотивационные речи вошли в историю.
В 1993 году ее супруг Билл Клинтон стал 42-м президентом США. В 2003 году Хиллари издала свои мемуары под названием «Живая история». С 2009 по 2013 год она занимала должность госсекретаря США. В 2016 году Клинтон принимала участие в президентских выборах от Демократической партии, однако уступила республиканцу Дональду Трампу. Сегодня она так же активно принимает участие в политических делах, выступает против расизма и считает себя ярой феминисткой.
- Женщинам-политикам всегда есть что рассказать. Нас часто унижают, приуменьшают наши достижения или оскорбляют за защиту собственных интересов и стремление двигаться вверх по карьерной лестнице. Но всегда нужно стараться поддерживать равновесие. Я, безусловно, считаю себя феминисткой и глубоко верю, что женщины заслуживают равных прав с мужчинами и равной ответственности. Равенство – это одна из главных ценностей. Нельзя допустить возникновения огромной пропасти между теми, кто на самом верху и внизу, между цветом кожи и полом. Вот она, новая американская мечта.
- Самая смелая вещь, которую я когда-либо делала, – это решение остаться в браке после измены моего супруга и баллотироваться в президенты. Сегодня у меня нет никаких планов, кроме как найти для себя что-то интересное, поддерживать других людей, проводить время с внуками, что является для меня большой радостью. Я занимаюсь интересными вещами и не думаю, что в будущем среди них окажется новая должность, настолько интересная, насколько я могу ее себе представить.
- Мир стремительно движется к эре новых технологий. Это влияет на то, как мы живем, как мыслим, как взаимодействуем друг с другом. Автоматизация труда также беспокоит современного политика. Беспилотники кажутся хорошей идеей. Но что будет с миллионами людей – водителями грузовиков, курьерами, таксистами? Мы совершенно к этому не готовы. Нужно постоянно создавать рабочие места, чтобы поддерживать трудовую этику. Нужно, чтобы люди чувствовали смысл своей работы и гордились ею. Это важнейшая задача.
- Очень важно, решив делать карьеру, упорно заниматься ею. Но не забывайте: никто, лежа на смертном одре, не говорит: «Нужно было проводить больше времени на работе». Самое важное для меня – это моя семья, то, что я мать. Когда моя дочь выходила замуж, для меня это стало важнейшим событием в жизни. И если бы мне пришлось выбирать, быть матерью невесты или государственным секретарем, я бы не раздумывала ни секунды.
Хиллари Клинтон о главном
- Я верю в то, что любая задача, если к ней подойти с оптимизмом и позитивным настроем, может быть выполнена.
- Давно настало то время, когда женщины должны занять принадлежащее им место – рядом с мужчинами, в залах, где решаются судьбы их детей и внуков.
- Каждый момент, прожитый в оглядках назад, тормозит наше движение вперед.
- Суть умной власти – умные люди!
- Никогда не стоит путать карьеру и жизнь.
Фото: rbc.ru и Интерфакс
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