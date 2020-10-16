Звезда недели: Билл Гейтс о своих миллионах и конце пандемии

Смешной и вечно взъерошенный программист Билл Гейтс научил мир пользоваться компьютерами благодаря созданной им операционной системе «Майкрософт». Сегодня компьютеры повсюду – дома, на работе, в общественных местах и даже в наших карманах. Сам Билл Гейтс уже не занимается разработкой технологий, его новая задача – спасти мир от смертельных болезней, среди которых и коронавирус COVID-19.

О компьютерах

Я счастлив, что мне удалось принять участие в компьютерной революции, охватившей нашу планету. Теперь компьютеры используются по всему миру, в школах, в больницах, они стали инструментом обмена информацией и «добычи» научного знания. Нужно признать, что государство – всего лишь инструмент, который без помощи умных людей и аналитиков не будет функционировать. Да, стабильность и образование очень важны, я не буду с этим спорить, но настоящий двигатель прогресса – это инновации.

О том, как заработать миллион

Сейчас я не занимаюсь работой и много отдыхаю, а в молодые годы работал без выходных. В любой работе важно собрать команду, которая будет маниакально одержима идеей. И чтобы достичь успеха, нужно много жертвовать семьей, здоровьем, интересами. Мне, конечно, не нужно думать о еде и одежде, и деньги перестали иметь для меня большое значение, но я все еще хочу быть полезным миру. Поэтому инвестирую свои деньги в здравоохранение и развитие бедных стран.

О Боге и науке

Я и моя жена растим своих детей, следуя религии, – они ходят в церковь, а мы вместе с ними. Я пытаюсь бороться с проблемами мира, с неравенством в мире. И это отчасти религиозное убеждение. Ну, если не религиозное, то моральное уж точно. Я думаю, вера в Бога имеет место быть.

Что касается науки, то пока мы не начали понимать болезни, природные явления и прочее, нам нужно было самим придумывать объяснение всему необъяснимому. Теперь этим занимается наука.

О конце пандемии

Мы не вернемся к нормальной жизни раньше, чем через несколько лет. Возможно, экономически развитым странам удастся победить вирус к концу 2021 года, в остальном мире с пандемией будет покончено не раньше 2022 года. Также пандемия серьезно отбросила человечество назад. Пройдут годы, прежде чем мы вернемся к той точке, где были в начале 2020 года. Было много упущено времени.

О главном

Чудесно праздновать свой успех, но более важным является умение выносить уроки из своих провалов.

Я всегда буду искать ленивого человека для работы, ведь он найдет много легких путей для решения поставленной задачи.

Успех – паршивый учитель. Он заставляет умных людей думать, что они не могут проиграть.

Наслаждайтесь тем, что вы делаете, и вы никогда в своей жизни не будете работать.

Безумные слухи

Билл Гейтс финансирует различные медицинские проекты, и в том числе разработку вакцины против COVID-19. После начала пандемии Билл Гейтс стал героем теорий заговора: во всем мире есть сторонники идеи о том, что болезнь появилась и распространилась именно благодаря гению. Они считают, что миллиардер хочет вживить всем людям микрочипы и в результате сократить численность населения Земли. Сам Билл Гейтс опровергает такие слухи.

Источники: forbes.ru, rbc.ru, bbc.com, hellomagazine.com, informator.ua

Фото: delo.ua, itc.ua, securityLab.ru