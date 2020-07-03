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Звезда недели: Алексей Серебряков о детстве, старости и человеческих страданиях

Звезда недели: Алексей Серебряков о детстве, старости и человеческих страданиях

Несмотря на то, что Алексей Серебряков известный актер, он практически не выходит в люди и неохотно дает интервью. А его публичные заявления зачастую становятся громкими скандалами. В 2014 году известный актер переехал жить в Канаду. С тех пор он работает на два континента. Алексей считает семью самой большой ценностью, охраняет ее покой, и любой перерыв между съемками посвящает только своим близким.

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  • У меня было счастливое советское детство. Учился нормально, был в меру хулиганистым, как все мальчишки. Главное, что я понял еще тогда, – нельзя в угоду собственному эгоизму причинять боль. Родители дали, как мне кажется, хорошую систему ценностей. Мне хочется думать, что я неплохой сын, и я стараюсь сам быть неплохим отцом, да и дедом тоже буду нормальным.
  • Я люблю жену, как в самых сентиментальных романах. И буду любить всегда, баловать, помогать и беречь. Я всегда старался сделать все, чтобы мои близкие были счастливы, чтобы ни в чем не нуждались. Потому что не очень-то верю в рай в шалаше. И даже если вокруг будет полный хаос, я знаю, что у меня есть моя семья, мой мир, где я всегда совершенно счастлив.
  • В 2014 году я увез семью в Канаду. Хочу, чтобы мои дети росли в понимании того, что в мире ценятся знания, трудолюбие, что не обязательно хамить, быть агрессивными и бояться людей. Власти наплевать на людей. Но дети должны быть защищены. У них должна быть нормальная жизнь.
  • Я боюсь стареть и болеть. А что, кто-то не боится? Но проживание драматичных моментов на экране помогает в жизни справляться с непростыми ситуациями. Для этого и существует искусство. Мы за счет чужих жизней, прочитанных, увиденных на экране или в театре, приобретаем собственный опыт.
  • У меня нет мечт. В какой момент они прекратились? Наверное, когда я сыграл военных всех званий, сыграл восемь раз хромого, три раза парализованного, десять раз врачей разных специальностей – понял, что все, я исчерпал себя.
  • Надо сказать честно, я не очень разговорчивый. Не очень веселый человек. Ну а что греха таить, много боли вокруг, страданий много. Открываешь интернет или включаешь телевизор и думаешь: «Господи, почему же люди такие несчастные?».

Алексей Серебряков

Знаковая роль Алексея Серебрякова в мире криминала

В 2000 году Алексей хотел отказаться от роли в «Бандитском Петербурге». Решающим фактором для актера стало то, что партнерами по съемкам стали его давние друзья – Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов. Алексей согласился сыграть роль адвоката и принял верное решение – сериал стал культовым. Несмотря на то, что прошло уже 20 лет, актеры до сих пор помнят, как вживались в роли бандитов и милиционеров. Так уж вышло, что именно по «Бандитскому Петербургу» запомнилось большинство сыгравших в этом сериале артистов. Хотя потом было немало интересных и стоящих работ практически у всех.

Напомним, на прошлой неделе мы рассказывали об актрисе Наталье Селезневой.

Источники: gq.ru, gordonua.com, fakty.ua

Фото: Versiya.info

Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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