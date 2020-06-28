Выбрать профессию ей помог случай: киноактрисе Наталье Селезневой исполнилось 75 лет

Наталья Селезнева — одна из самых обаятельных киноактрис советского периода, и представлять ее зрителям старшего поколения не нужно. Она снялась в самых известных комедиях Леонида Гайдая и много лет исполняла роль законодательницы мод пани Катарины в знаменитом «Кабачке «13 стульев». В этом году актриса празднует юбилей, 19 июня ей исполнилось 75 лет.

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Внучка киевского предпринимателя

Наталья Игоревна появилась на свет в Москве в творческой семье — ее мать была художником по тканям, а отец — знаменитым фотографом, работал в журнале «Советское фото». Фамилия отца была Полинковский, а матери — Селезнева. Когда Наталья получала паспорт, она почему-то предпочла взять фамилию матери. Вообще, семейство Натальи Игоревны было знаменито не только творческими людьми. Одним из предков актрисы, а точнее, ее прапрадедом, был знаменитый киевский предприниматель и благотворитель Лазарь Бродский — кавалер Ордена Почетного легиона и ордена Святого Владимира.

Однако несмотря на именитых предков, в школе будущая звезда училась неважно, зато постоянно устраивала домашние концерты для родителей. Когда речь заходила о будущей профессии, маленькая Наташа никак не могла определиться: ей одинаково сильно хотелось стать актрисой и продавщицей в галантерейном магазине. Выбрать профессию ей помог случай.

Семья Селезневой жила в центре города, и Наташа часто гуляла у театра Советской армии, где ее заметил известный в то время актер Михаил Майоров. Он за руку отвел шестилетнюю девочку в театр на прослушивание к главному режиссеру, и тот взял ее в спектакль «30 сребреников». На сцену в этой пьесе Наташа выходила в течение трех лет.

В 1953 году юная знаменитость сыграла еще одну роль, но уже в кино — в детском фильме «Алеша Птицын вырабатывает характер». Автором книги и сценария к фильму была детская писательница Агния Барто, она-то и настояла на том, чтобы одну из главных ролей в фильме сыграла Наташа Селезнева.

Во время съемок произошел инцидент, который позже отразился на профессиональной жизни актрисы. Бабушку героини должна была играть Татьяна Пельтцер, и когда восьмилетнюю Наташу познакомили с ней, девочка спросила: «А вы кто?». Пельтцер в свойственной ей грубоватой манере ответила: «Я, деточка, твоя бабушка!». Наташа даже немного испугалась: «Нет, что вы, у меня уже есть бабушка!». В итоге в фильме снялась другая актриса, а Пельтцер запомнила Селезневой этот детский «демарш» на всю жизнь. Когда они вместе работали в Театре сатиры, Пельтцер изо всех сил старалась испортить Селезневой жизнь.

Мужа увела у коллеги

После школы Наталья Селезнева поступила в Щукинское училище, на курс к легендарному Борису Захаве. Уже в 1965 году, за год до получения диплома, Наталья Игоревна стала звездой — после того, как снялась в комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы». Перед тем как утвердить ее на роль, Гайдай интеллигентно так спросил, может ли она показать свою фигуру. Селезнева ответила, что раздеваться не будет. Тогда режиссер пошел на хитрость: «Да нет, у вас просто плохая фигура, вы стесняетесь», и Наталья, разозлившись, мгновенно сбросила сарафан. После этого ее сразу же утвердили на роль.

В 1968 году Селезнева познакомилась со своим будущим мужем Владимиром Андреевым на съемках фильма «Калиф-аист», где он играл принца, она — принцессу. Селезнева увидела его в тот момент, когда он стоял рядом с композитором Георгием Гараняном и слушал музыку, которую тот написал для фильма. Проходя мимо, актриса подумала, что есть же на свете счастливые женщины, которым достаются такие замечательные мужья.

Через несколько дней она зашла в костюмерную примерить костюм и столкнулась там с Андреевым. Так они познакомились, и очень скоро поженились. Правда, на тот момент Андреев был женат — с актрисой Натальей Архангельской он прожил восемь лет, и в марте зарегистрировал официальный брак. А в апреле, познакомившись с Селезневой, Андреев бросился разводиться. Через год в семье родился сын Егор, который в качестве профессии выбрал дипломатическую службу. Селезнева с Андреевым прожили вместе более полувека, и актриса считает, что ее семейная жизнь была счастливой, несмотря на то, что вкусы и привычки у них с мужем совершенно не совпадают.

Несколько лет назад Наталья Игоревна сломала шейку бедра и решила, что обойдется без медицинской помощи. Однако ее состояние только ухудшалось, и позже ей пришлось перенести несколько операций. Сейчас актриса почти не снимается, но продолжает играть на сцене своего любимого Театра сатиры, а также по возможности не забывает о своем хобби — садоводстве, которым занимается на даче.

Ждала звонка Брежнева до глубокой ночи

Один из известных актеров, с которым Наталья играла в «Кабачке «13 стульев», решил разыграть ее. Он позвонил ее домработнице и, изменив голос, сказал, что звонят из приемной Брежнева. Генсек, дескать, хочет поговорить с актрисой, пусть ровно в 18:00 она ждет его звонка. В назначенное время Селезнева уселась у телефона. Несколько раз коллега звонил ей, но актриса сердилась: она ждет важного звонка и разговаривать не может. Так она промаялась у телефона до позднего вечера. И только когда коллега позвонил ей глубокой ночью и сочувственно спросил: «Ну что, так и не позвонил? Вот обманщик!», Селезнева догадалась о том, что это был розыгрыш.

Десять самых ярких ролей Натальи Селезневой

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (Лида, студентка политехнического института). «Я вас любил…» (Лидия Николаевна, учительница литературы). «Старый знакомый» (Наташа Кольцова, художница). «Кабачок «13 стульев» (пани Катарина). «Калиф-аист» (Принцесса). «Приключения желтого чемоданчика» (Петина мама). «Иван Васильевич меняет профессию» (Зина Тимофеева, жена Шурика). «Не может быть!» (Танюша, жена Барыгина-Амурского). «По улицам комод водили» (Вика). «Берегите мужчин!» (Алла, сослуживица и подруга Марфы Петровны).

Фото: NatPress.NET