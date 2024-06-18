Джаз под прикрытием: в Балте прошел благотворительный концерт и сбор средств в поддержку ВСУ

Джаз под прикрытием: в Балте прошел благотворительный концерт и сбор средств в поддержку ВСУ

В городе Балта впервые над рекой Кодыма состоялся благотворительный вечер джаза «Под прикрытием». Кажется, сама река дрожала на волнах романтической музыки. В ее водном плесе отражались мириады огней, а романтическая мелодия стелилась по реке, касалась берегов и неслась над городом, как гимн жизни и воли к победе.

Творческий дуэт поддержал «Сеточки»

вечер джаза в Балте

— Название мероприятия неслучайно. Ведь именно под прикрытием наших защитников мы имеем возможность собираться, чтобы отдохнуть, пообщаться, послушать музыку и своими благотворительными взносами поддержать наши Вооруженные силы, — рассказывает режиссер Центра культуры и досуга Анна Грабован.

Волшебный вечер джаза подарил жителям города творческий дуэт из Одессы JAZZETES. Одна из его участниц, Евгения Кода, — талантливая балтянка, воспитанница Балтской школы искусств. Евгения изъявила искреннее желание поддержать одно из волонтерских направлений балтской громады — «Сеточки в Балте». Ее творческая коллега Диана Власенко охотно поддержала эту благородную инициативу.

Помочь может каждый

джаз благотворительный ящик

— Вечер джаза немного отвлек нас от повседневных забот, поднял дух и вдохновил на поддержку наших защитников, для которых тыл также должен создать надежное прикрытие. Это может быть плетение маскировочных сеток, финансовая помощь, изготовление продукции, — поделилась мыслями зрительница Ольга Черненко.

Концертная программа стала своеобразным призывом к совместной поддержке защитников Украины. А поддержать может каждый: кто собственным трудом, кто репостом в социальных сетях, кто донатом.

Более двадцати тысяч — на сохранение жизней

Волонтеры с маскировочными сетками

И благотворительный вечер показал, что балтяне умеют поддерживать своих. За несколько часов счет волонтерского движения пополнился более чем на двадцать тысяч гривен. А это значит, что в кинотеатре «Родина» месяц будет живо кипеть работа по изготовлению маскировочных сеток для ВСУ.

Любители джаза благодарили вокальный дуэт JAZZETES, руководство кафе Sun Rise Balta и организаторов этого удивительного вечера за незабываемые впечатления и благотворительную инициативу, за волшебную атмосферу и щедрые взносы.

Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ
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