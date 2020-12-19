Зимние истории от «Одесской жизни»: что общего у святого Николая с Дедом Морозом? (видео)

Пока украинцы определяются, кто из зимних персонажей им ближе, «Одесская жизнь» раскроет некоторые подробности «биографий» святого Николая, Деда Мороза и Санта Клауса.

Иконы изображают святого Николая благообразным стариком с добрым лицом. Между тем, настоящий святой совсем не был добряком. А для украинцев Николай был мрачным святым, повелителем волков, который отправлял из леса хищника пожирать домашний скот. Откуда же пришел к нам обычай дарить детям подарки от имени святого Николая?

И кстати, то, что советские пропагандисты в 1930-х годах выдумали Деда Мороза, чтобы «вытеснить» святого Николая – неправда. Почему? Смотрите наше новое видео:

Зимние истории Неожиданные факты о Николае и Деде Морозе! Опубликовано Одесская жизнь Суббота, 19 декабря 2020 г.

Продолжение следует…

А узнать больше подробностей о святом Николае можно ЗДЕСЬ.

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