Зима близко: автолюбителям на заметку

Столбик термометра неукоснимо снижается, напоминая каждому, что зима не за горами. И здесь следует напомнить, что нужно проверять готовность не только гардероба к холодам, но и и автомобиля к зиме.

Каждый автомобилист знает, что на безопасность езды зимой влияет наличие зимней резины, которая может спасти не только ваш автомобиль, но и жизнь.

Закон не требует от автолюбителей «переобувать» своего железного коня. Только рекомендует. Поэтому вся ответственность за несвоевременную замену шин или отказ от нее, со всеми вытекающими последствиями ложится на плечи автолюбителя.

Когда лучше переходить с летних шин на зимние?

Мнение, что «переобуваться» нужно с наступлением зимы — ошибочно. В автомобильной реальности зима наступает не 1 декабря, как в календаре. Автозима приходит тогда, когда среднесуточная температура снижается до +5 градусов. При этой температуре летние шины начинают терять эластичность и дубеют. Они становятся небезопасными на дороге.

Следует также напомнить, что страховые компании в большинстве договоров КАСКО лишь рекомендуют водителям сезонную смену колес. Страховщики предлагают ее проводить с 15 октября по 15 ноября. В противном случае при наступлении страхового случая они могут отказать в выплате страхового возмещения.