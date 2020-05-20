Живой классик Борис Акунин: не читает книг и любит смотреть сериалы

Борис Акунин, настоящее имя которого Григорий Чхартишвили — современный писатель, переводчик и общественный деятель. Борис Акунин самый известный, но не единственный псевдоним автора. Он также публиковался под именами Анна Борисова и Анатолий Брусникин. И хотя широкой публике литератор известен прежде всего как автор исторических романов, на его счету серии детективов «Приключения сестры Пелагии» и «Приключения магистра», а также фантастическое произведение, которое так и называется — «Фантастика».

В современно мире надо быть взрослым

Взрослый человек не прячет голову в песок, но и не поддается массовому психозу. Мы сейчас на войне. На войне нормально знать, где находится бомбоубежище, какая сторона улицы более опасна при артобстреле и как оказывать первую помощь раненым. А если в жизни что-то кажется неосуществимым, значит, над этим мало или плохо думали. Или неправильно сформулирована задача.

Я не фанат современной прозы

Вот уже лет двадцать не читаю беллетристику. Если она плохая, это потерянное время. Если хорошая — опасаюсь подпасть под чужое влияние. Вообще же я все больше смотрю сериалы, поскольку, как мне кажется, самое интересное сейчас происходит там. Когда начал писать сам, остро ощутил, что с чтением других авторов надо завязывать. Это очень мешает.

Псевдонимы — это веселая игра

Представьте, что вы просто умеете играть в футбол и волейбол. И то и другое — спорт, но разные правила, разная спортивная форма, и передвигаться по площадке надо по-разному. Я так проживаю вторую молодость. Когда я как-то подошел к книжной витрине и увидел там в топе один роман Акунина, один Брусникина, и один Борисовой, я испытал невероятный прилив адреналина и эйфории.

Быть писателем — это не большая работа

Но заниматься своим делом я люблю в одиночестве. Вовсе не потому, что я грубый и нелюдимый. Просто лишняя суета сбивает. Чтобы заниматься творчеством, в него надо погружаться. Какая-нибудь мелочь отвлекла — и весь день пропал. Если появляется какое-то затруднение с сюжетом, беру записную книжку и выхожу на улицу. Тогда голова начинает работать в правильном направлении. Собаки только отвлекают — подбегают знакомиться.

Мое дело — развлекать читателя

Все для того, чтобы ему было не скучно. Для того чтобы учить людей философии, найдутся философы, чтобы учить их экономике — найдутся экономисты. Я стараюсь писать так, чтобы мне самому было интересно и не противно. Я отношусь к своим читателям уважительно. А посему нужно стараться говорить понятно и увлекательно, чтобы люди не начали зевать от скуки.

Борис Акунин о наслаждениях и предательстве:

У каждого мужчины где-то на свете есть женщина, созданная только для него.

На свете должен быть кто-то, кому от тебя нужно лишь одно: чтобы ты был жив, и чтобы у тебя все было хорошо.

Даже если летишь в пропасть, не зажмуривайся от страха, а гляди в оба — вдруг удастся за что-нибудь ухватиться.

Худшее из злодеяний — не воровство и даже не убийство, а предательство.

Из всех наслаждений, отпущенных человеку, самое изысканное — шевелить мозгами.

Источники: sobesednik.ru, bbc.com, gq.ru, gordonua.com.

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