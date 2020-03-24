Живая легенда: Вахтанг Кикабидзе – о трудном детстве, любви к Одессе и жизни на сцене

Грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе сегодня называют живой легендой. Его песни «Мои года — мое богатство», «Проводы любви» и «Чито гврито» любимы не одним поколением, а фильмы с его участием «Мимино», «Не горюй!», «ТАСС уполномочен заявить…» входят в золотой фонд советского кинематографа.

Вахтанг Кикабидзе – легендарный грузинский певец и актер, сценарист, автор песен и кинорежиссер. Однако многим он известен, прежде всего, как исполнитель. В его репертуаре можно услышать не только лирические и грузинские народные песни, но и современные шлягеры. Несмотря на почетный возраст (ему 81 год) и длительный творческий путь, артист продолжает гастролировать и часто ездит в Украину. Вахтанг Кикабидзе уверяет, что это его второй дом и особенно ему близка Одесса.

О любви к Одессе

У Грузии и Украины очень древние корни дружбы. Я очень люблю украинцев. Меня принимают как на второй родине. В Украине я бываю часто, у меня есть две концертные программы на русском языке и еще одна грузинская. Когда мне очень «приспичит» спеть по-русски, я еду в Украину и там пою. Особенно люблю Одессу. Здесь у меня много друзей. Часто приезжаю сюда с концертами, этот город с интересным юмором, чем–то похож на мою Грузию.

О сцене

Я профессионал своего дела. За всю жизнь я не сорвал ни одного концерта. Даже с температурой на сцену выходил. Конечно, бывает, что нет сил. Однажды у меня была температура около 40 градусов. Я вышел в таком состоянии на сцену, потому что уважаю зрителей. Знаю, что люди пришли, и ты обязан доставить им удовольствие. На сцене я возраста не ощущаю, а вот после концерта, бывает, уже встать со стула не могу. Но если бы я не ездил с концертами, меня бы давно уже не было на этом свете.

О жизни

Я был довольно плохим мальчиком и сорванцом, школу окончили в 20 лет, потому что три года сидел в одном классе. Учиться я не очень хотел, но читал много. Я и мои друзья росли на улице — мамы с утра до вечера работали, а отцы были на фронте, большинство из них так и не вернулись. Целыми днями мы думали только о том, что бы съесть. Иногда даже приходилось пускать вход кулаки. Сегодня я благодарен Богу за то, какой я стал.

О секретах долголетия

Иногда смотришь в зеркало и себя не узнаешь — другой человек на тебя смотрит. Душа молодая, а тело уже нет. Обидно… Я даже за правильным питанием не слежу. Для меня это уже не важно. Спортом не занимаюсь, в свое время много плавал. Но уже лет десять я этим не занимаюсь. Поэтому секрета долголетия у меня нет. Нужно в жизни на все смотреть с юмором. Если юмор присутствует, все будет хорошо.

Источники: timer-odessa.net, bulvar.com.ua, www.ivi.tv

Фото: cdn-st1.rtr-vesti

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