Ждет ли Черное море в Одессе новое нашествие медуз?

Бархатный сезон, безусловно, — лучшее время в нашем городе. Большинство курортников разъехалось. И одесситы получили долгожданную возможность с наслаждением окунуться в волны Черного моря — без риска задеть пяткой иногороднего пляжника. Хотелось бы, конечно, в дальних заплывах и на медуз не наткнуться. Хотя одесситы к соседству этих морских красавиц, в общем-то, привычны.

«Это им не пришлось бывать последние два года на курортах Азовского моря», — отметит бывалый путешественник. И правда, в этом году отдых на бердянских пляжах разве что прож­женным экстремалам мог по вкусу прийтись. И больше напоминал не комфортное валяние на пляже и плескание в теплой морской водичке, а фильм ужасов из серии «Медузы наступают». В общем, курортники в панике уезжали, а владельцы прибрежных баз отдыха — прогорали.

Правда, в августе в акватории одесских пляжей медуз тоже было немало. Увесистые, как арбузы, они, бывало, со всех сторон подталкивали купальщиков, заплывших подальше от берега. И нередко — оставляли малоприятные «сувениры» в виде жгучих отметин. Но, в общем-то, даже курортники к ним попривыкли. Мало того — стали голыми руками вытаскивать склизких существ на берег, чтобы получше рассмотреть.

Между тем на азовских курортах в море войти можно было разве что на надувном матраце, пляжи напоминали бледно-голубой холодец, а медуз вывозили с них прицепами и устраивали «братские могилы». Возмущенные отдыхающие периодически проваливались в воду, но ненадолго.

А это значит, судя по всему, что большинство любителей отдыха на Азовском море рванет следующим летом на море Черное. К тому же, согласно последним исследованиям, именно с нашего «самого синего в мире» и мигрируют медузы на Азов — условия проживания и размножения там для них комфортней. Правда, из-за глобальных климатических скачков предсказать изменения в экосистемах затрудняются даже ученые.

Оккупанты-корнероты: жгучие, но не опасные

Обитали на Земле медузоподобные существа еще со времен динозавров. Устроены они очень просто: кишечная полость и периферическая нервная система. Немудрено, что при всех климатических катаклизмах «продержаться» они сумели более 650 миллионов лет.

Сегодня в Черном море «проживает» порядка 30 видов медуз. Совсем недавно распространенная в Одесском заливе безобидная аурелия (Aurelia aurita) почему-то покинула наши прибрежные воды. А освободившуюся среду оккупировали корнероты (Rhizostomeae), имеющие обыкновение обжигать зазевавшихся купальщиков своими щупальцами.

Паниковать, встретившись с этими медузами, не стоит — ожог в результате свидания с ними, как правило, проходит через пару часов.

Действительно ядовитая медуза хризаора, способная вызвать паралич, в Черном море была зафиксирована лишь однажды — в 2009 году. Да и то — не на одесских пляжах, а недалеко от Босфора, в воды которого незваная гостья зашла из Средиземного моря. А может — попала с балластными водами, набираемыми для увеличения осадки танкера после его разгрузки в порту.

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Сюрпризы с балластом

Сегодня балластные воды — один из главных факторов вселения в морские экосистемы чужеродных видов. В Одесский залив, например, таким образом был когда-то занесен моллюск рапана, поедающий мидий — санитаров моря. И потому во многих странах действует Международная конвенция о контроле судовых балластных вод и осадков. В соответствии с ней каждое судно должно быть оборудовано специальной установкой для их переработки. По словам заведующего отделом качества водной среды Института морской биологии НАН Украины Сергея Дятлова, был такой проект и в Украине, но о нем позабыли при очередной смене власти.

Гребневик: прожорливый вселенец

Занесли не так давно в Одесский залив балластные воды и зловредного гребневика мнемиопсиса (Ctenophora). И это желетелое морское животное, похожее на медузу, стало пищевым конкурентом рыбам, кормящимся планктоном. В результате — через несколько лет прожорливый и плодовитый мнемиопсис, не имеющий в Черном море врагов, нанес колоссальный ущерб рыбному хозяйству.

— Специалисты предлагали тогда вселить в залив хищные виды гребневика. Но в результате хищник вселился самостоятельно, стал пожирать предыдущего вселенца, и проблема решилась сама собой, — вспоминает Сергей Дятлов. — Это обычная история. Когда вид вселяется в чужую экосистему, то сразу видит для себя огромное поле деятельности: здесь много корма, здесь нет врагов. Он начинает массово размножаться, а потом враги и паразиты у него появляются. И постепенно численность «пришельцев» сокращается. Это характерно для всех вселенцев.

Корнерот: пока без конкурентов

Между тем у корнеротов в Одесском заливе пока что врагов нет. И кормовая база здесь для них отличная.

Широкое использование минеральных удобрений привело к тому, что часть их с дождями вымывается в реки, а затем — в море. А Черное море — одно из самых замкнутых в мире. Да и глубина у него небольшая. А значит, загрязняющие вещества, химикаты остаются в придонном слое.

В результате — азот и фосфор, входящие в состав удобрений, вызывают массовое развитие одноклеточных водорослей. А как раз ими — фитопланк­тоном — и питаются медузы. Так же, как и зоопланктоном — бактериями.

А вот мнение, что медузы являются «санитарами» моря — не оправдано. Взвеси и грязь, смываемые с улиц города ливнями в залив, они поглощают. Но питаться всякой дрянью не собираются — выплевывают все обратно.

Вместе с тем численность основных планктоноядных рыб — тюльки, хамсы, кильки — после колоссального загрязнения и «цветения» Черного моря в 70-80-х годах на сегодняшний день восстановилась еще недостаточно. А именно они — основные соперники медуз в использовании кормовой базы экосистемы.

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Медузы-долгожители

Ученые утверждают, что после изменения структуры морских сообществ преимущество получили краткоживущие и быстроразвивающиеся организмы. И медузы — как раз из их числа.

Обычно продолжительность их жизни составляла восемь месяцев — год. А сегодня, по словам научного сотрудника Украинского научного центра экологии моря Юлии Котельниковой, глобальное потепление привело к увеличению жизненного цикла этих древнейших обитателей моря. То есть когда медузий молодняк появляется на свет, старые медузы, которым после воспроизведения потомства положено расставаться с жизнью, умирать не собираются. Так что популяция их постоянно увеличивается. К тому же в Черном море нет естественного хищника для медуз, который мог бы контролировать численность этих склизких существ — например, морских черепах.

Путешествие за планктоном

По словам исследователей, в одесских водах не было найдено ни одной личиночной стадии медуз. Размножение корнеротов наблюдали в районе Тендры. А к нашим берегам медузы приплывают «жирок нагулять» — и взрослые, и молодняк.

Ученые-планктонологи объясняют это тем, что в Одесский залив вселился тепловодный планктон, одним из видов которого корнероты массово питаются. И не исключено, что, если им у нас очень понравится, медузы будут плодиться и в одесских прибрежных водах.

Ожидают ли Одессу «кисельные берега»?

— Думаю, медузы — это не навсегда. Море меняется. И, возможно, какие-то изменения приведут к тому, что медузам здесь будет неинтересно. Начнет восстанавливаться численность их конкурентов — мелких рыб, обитающих на поверхности моря. А если она увеличится до массовых размеров, то и количество медуз уменьшится. Но пока осталась свободная экологическая ниша, они этим пользуются, — полагает Сергей Дятлов. — Прогнозировать, что будет в следующем курортном сезоне, трудно: год на год не приходится. Да и не изучают сейчас специально медуз у нас в институте.

Так что единственное, что на сегодняшний день можно предпринять, чтобы одесские пляжи не превратились в «медузий кисель», — установить в их акваториях заградительные сетки. Такие меры хотя бы сократят количество медуз, доплывающих до берега. Но для этого нужны определенные вложения.

Еще один вариант — вести промысловый вылов медуз и использовать их в промышленных целях. Например — в производстве удобрений. Вопрос только, есть ли у нас предприятия, готовые этим заняться?

Из Черного в Азовское и обратно

В самый разгар курортного сезона этого года медузы заполонили Азовское море рядом с бердянскими пляжами. Плавать безопасно отдыхающие могли разве что на надувных матрасах. Не помогали и сетки, натянутые в воде владельцами некоторых баз отдыха. Обжигала даже вода, наполненная стрекательными клетками. К тому же множество медуз было выброшено на берег, где они распространяли, мягко говоря, не самый приятный запах. С пляжей их приходилось вывозить тачками, а то и прицепами.

Нашествие медуз на пляжи Азовского моря отравляет отдых курортникам уже второй год. По словам специалистов, весной эти морские животные заходят сюда через Керченский пролив.

Азовское море — более мелководное, чем Черное — летом хорошо прогревается. А реки Дон и Кубань несут в него минеральные вещества, способствующие бурному развитию биопланктона. Так что в апреле-мае множество медуз приплывают в Азовское море из Черного, чтобы расти и размножаться в теплых и богатых кормом водах. А теплые зимы способствуют их успешной зимовке. Поэтому численность медуз в Азовском море очень велика. Правда, зависит количество морских «путешественников» от погоды, температуры воды, преобладания черноморских течений.

К тому же ученые связывают засилье медуз с высокой соленостью Азовского моря. Реки, в него впадающие, в последнее время стали мелеть и пересыхать. Соответственно, приток пресной воды упал, и это нарушило весь природный механизм.

И пока соленость не снизится до прежних параметров, численность черноморских медуз в Азовском море в летний период будет очень высокой. А судя по прогнозам ученых — водно-солевому балансу, общему стоку пресных вод, потеплению климата — в ближайшие годы тенденция к осолонению будет увеличиваться. Азовское море приблизится по солености к Черному. Поэтому в ближайшие годы от медуз здесь никуда не деться. Правда, сильные ливни и похолодание могут вызывать локальное и кратковременное изменение благоприятных для медуз условий у берега. И они реагируют на это, уходя в более комфортные места.

Вместе с тем численность медуз у берегов всегда определяется направлением преобладающего ветра. И на сегодняшний день после штормов медузы ушли от побережий бердянских пляжей, а стали подплывать дельфины.

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