С 10 июня в Украине разрешат проводить массовые культурные мероприятия: какие будут правила поведения?

С 10 июня в Украине разрешат проводить массовые культурные мероприятия. Однако устраивать их можно будет только в тех областях, где санитарно-эпидемиологические показатели инфицирования COVID-19 находятся на допустимом уровне.

По данным МОЗ на 8 июня, в Одесской области эпидемиологическая ситуация по коронавирусу соответствует критериям для ослабления карантина. Учитывается количество новых случаев, загруженность больниц и охват тестирования. Так, в области на 100 тыс. населения фиксируется не больше 4,46 новых случаев COVID-19 (допустимая норма до 12), охват тестирования — 30,16 (при норме более 12 человек), загруженность больниц — 4,10 (при норме до 50%),

При этом культурные заведения должны соблюдать правила на время действия карантина:

посетителям разрешается находится из расчета не более одного человека на 5 кв. м общей площади под открытым небом или в помещении;

посетители в помещении должны быть в масках;

обязательный температурный скрининг и дезинфекция;

по возможности контроль входных билетов бесконтактным способом с использованием сканеров;

между посетителями на сидячих местах должна быть дистанция полтора метра;

за столиками могут сидеть не более четырёх человек;

фан-зоны пока открывать не разрешается.

Напомним, за минувшие сутки в Одесской области зарегистрировали 6 новых случаев заболевания.

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