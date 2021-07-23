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Где в Одессе работают пляжные медпункты?

Где в Одессе работают пляжные медпункты?

В Одессе ежедневно с 08.00 до 20.00 работают городские пляжные пункты медицинской помощи. Их работу обеспечивает Центр неотложной медицинской помощи.

Все пляжные медпункты обеспечены мобильными телефонами. Также налажено взаимодействие с сотрудниками городской спасательно-водолазной службы.

По информации пресс-службы городского совета, медпункты работают без выходных на пляжах «Ланжерон», «Дельфин», «Аркадия», «Лузановка», 11-й и 13-й станциях Большого Фонтана.

«В ситуации, когда у человека возникли проблемы со здоровьем непосредственно на пляже или в воде, спасатели могут позвонить в ближайший медпункт, и медработник оперативно прибудет на место и окажет первую медицинскую помощь», — заверили в мэрии.

В медпунктах работают фельд­шеры медицины неотложных состояний с опытом работы в службе скорой помощи. У них расширенная база медицинских знаний, есть навыки реанимации, оказания первой медицинской помощи, а также они могут быстро реагировать на различные ситуации.

Номера телефонов пляжных медпунктов Одессы:

  • «Лузановка» — (063) 355-93-90;
  • «Ланжерон» — (063) 355-93-69;
  • «Дельфин» — (063) 355-93-67;
  • «Аркадия» — (063) 355-93-57;
  • 11-я станция Большого Фонтана — (063) 355-96-16;
  • 13-я станция Большого Фонтана — (063) 355-94-30.

Также консультацию по работе и локациям пляжных медпунктов можно получить в Центре неотложной медпомощи по короткому номеру 15-50 (с мобильных — 0-800-50-15-50).

Ранее мы рассказывали о том, где в Одессе есть пляжи для людей с инвалидностью.

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Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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