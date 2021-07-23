Летний отдых: куда поехать в Одесской области?

Одесская область богата культурными, архитектурными памятниками и впечатляющими природными пейзажами. «Одесская жизнь» узнавала, какие в этом году самые популярные однодневные туристические направления в регионе.

Вилково и остров Ермаков

Большим успехом традиционно пользуется Вилково. Стоимость однодневной экскурсии в украинскую Венецию стоит 985 гривен. За эту сумму вам расскажут о городе, его достопримечательностях, покатают на катере, накормят липованской ухой, покажут красоты дельты Дуная и знаменитый «Нулевой километр» — место, где Черное море соединяется с рекой.

У желающих отдохнуть на природе есть возможность побывать на острове Ермаков, который находится на границе Украины и Румынии, между двумя протоками Дуная — Соломоновым рукавом и Килийским гирлом. Здесь можно полюбоваться птицами, дикими лошадьми и водяными буйволами. Этот тур обычно включает посещение Вилкова. Обойдется такое путешествие приблизительно в 1000 гривен.

Шабо и Белгород-Днестровская крепость

Село Шабо и Белгород-Днестровскую крепость тоже часто объединяют в одну программу. Так, в Шабо есть сыроварня, на которой предлагают дегустировать сыры, а в Белгород-Днестровской крепости можно посмотреть рыцарский турнир и узнать историю этого оборонительного сооружения. Стоит такое удовольствие 850-1040 гривен.

Если покупать туры в эти локации по отдельности, то поездка в Шабо обойдется приблизительно в 700 гривен, а в крепость — 600 гривен.

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Устрицы и улитки

Еще одно популярное направление — устричная ферма на берегу Тилигульского лимана. Расположена она в районе села Червоноукраинка, на границе Одесской и Николаевской областей. Здесь рассказывают, как выращивают устриц, какими они бывают и чем полезны. После этого приглашают на дегустацию. Цена поездки — 800-950 гривен.

Желающие попробовать нетрадиционные для нашего региона блюда могут отведать еще и улиток. Съездить на улиточную ферму в село Елизаветовка, а потом отдохнуть на берегу Хаджибейского лимана можно за 745 гривен.

Бессарабская кухня и вино

Главный гастрономический тренд региона — бессарабская кухня. Сначала туристов отвозят в село Криничное Болградского района.

Тут проводят экскурсию по винному хозяйству и, конечно, наливают вино… много вина. После этого путь лежит в Болград, где предлагают местные продукты, параллельно рассказывают историю этого края. А в завершение накрывают стол в бессарабском стиле. Гостей кормят кебабом, аджикой, шопским салатом, овечьей брынзой, домашней выпечкой и другими вкусностями. За такую поездку придется заплатить не меньше 1000 гривен.

Внимание! Все цены указаны из расчета на одного человека.

Фото: автора, tudoy-sudoy.od.ua, facebook.com/fsnailfarm, wwf.panda.org

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