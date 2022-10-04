Обстановка в Одессе к утру 4 октября: снова «второй фронт» из Приднестровья и аресты агентов рф

Он сообщил, что ночью снова звучали сигналы воздушной тревоги – и в Одессе, и в нашей области. Угроза ракетных атак и атак дронами-камикадзе остается очень высокой. В Черном море сейчас находятся пять кораблей врага, пять кораблей-ракетоносителей, общий залп которых может составить 32 крылатых ракеты.

Враг пытается активизировать аэророзведку, пытается противодействовать нашим ребятам на южном направлении.

В Приднестровье сейчас пытаются проводить мобилизацию. И пошли слухи, что оттуда могут атаковать Одессу.

Второго фронта со стороны так называемого Приднестровья не будет. Чтобы не делали там российские оккупанты, но ничего они добиться не могут. Пробуют проводить тайную мобилизацию, но люди к ним не идут. Потому что видят и понимают — у Украины есть генетический код – это наши ВСУ. Это наша гарантия безопасности. А поэтому выдыхаем и работаем дальше,

— сказал Сергей Братчук.

Также в Одесском регионе проходит очень эффективно контрдиверсионная работа.

Есть очередные задержания любителей так называемого «узкого мира», коллаборантов, агитаторов и тех, кто работает на врага более профессионально – агентов. Последние пробуют снимать наши блок-посты, объекты инфраструктуры, ищут где дислоцируются наши воинские части и подразделения. И их задерживают. Некоторые из них готовили «деду кабаеву» подарок на 7 октября на так называемый день рождения. Гарбуза ему как минимум, а не флагов российской федерации по Одессе. Этих задержали, будут следующие, задержим и их,

— рассказал Братчук.