Верховная рада приняла закон про олигархов. Всех влиятельных людей намерены пересчитать, внести в специальный реестр и ограничить в некоторых правах.

Давайте разберемся, кого закон называет олигархами и какие ограничения для них предусмотрены.

Кто такие олигархи?

Древнегреческий философ Аристотель называл олигархами небольшую группу богатых людей, которые держат в своих руках реальную государственную власть. Само слово олигархия так и переводится с греческого: власть немногих. Олигархи стараются накопить побольше богатств, поэтому влияют на законы и вмешиваются в политику.

Согласно тексту закона, который приняла Верховная рада, олигарх — это человек, имеющий значительный экономический и политический вес в общественной жизни. Чтобы определить, является человек олигархом или нет, он должен соответствовать не менее трем критериям:

участвует в политической жизни

имеет значительное влияние на СМИ

является монополистом на рынке

имеет подтвержденные активы на сумму более 1 млн прожиточных минимумов — 2 млрд 270 млн гривен

Участием в политической жизни считается финансирование партий и митингов, а также если человек занимает должность в политической партии. Кроме того, под определение олигарха могут попасть высшие чиновники, депутаты, президент и любые близкие к ним люди. Потому что они тоже участвуют в политике, говорится в законе.

Понятие близкие люди, более точно раскрывается в законе о предотвращении коррупции — это члены семьи и родственники.

Какие ограничения будут для олигархов?

Закон запрещает олигархам финансировать политические партии и вносить деньги в избирательные фонды кандидатов. Правда есть одно исключение — олигарх может финансировать сам себя, если выдвигается на выборы.

Олигархам запрещено финансировать любую политическую агитацию или проведение митингов с политическими требованиями. Это значит, что олигарх может агитировать только сам за себя и только во время выборов.

Олигархам запрещено покупать объекты большой приватизации. Сюда входят государственные и коммунальные предприятия, которые не являются стратегическими, стоимостью более 250 млн гривен.

Люди, которых признали олигархами, обязаны будут подавать декларации о своих доходах и имуществе.

Кто принимает решение о признании человека олигархом?

Это делают президент и Совет национальной безопасности и обороны (РНБО). Сперва РНБО проводит заседание, на котором признает того или иного человека олигархом, а потом президент издает специальный указ. После этого олигарха вносят в электронный реестр, который будет в открытом доступе.

Заседание РНБО могут провести без участия человека, которого хотят признать олигархом. Права на обжалование решения для олигархов в законе не предусмотрели. Можно будет давать письменные или устные пояснения лишь до принятия такого решения, или во время самого заседания.

Какая будет ответственность за нарушение этого закона?

Для олигархов не предусмотрена какая-то особая ответственность. Но они могут получить до двух лет лишения свободы за недостоверную информацию в декларации о доходах.

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А вот для госслужащих в законе про олигархов есть нововведения. Теперь после каждой встречи или разговора с человеком, который записан в реестр олигархов, чиновникам нужно быть заполнять специальный документ — декларацию о контактах.

В этом документе нужно будет указывать дату и время встречи с олигархом (телефонный разговор и онлайн-общение тоже считаются), а также короткий пересказ разговора. Если госслужащий не напишет такой отчет, то его могут уволить.

Кто будет проверять факты контакта чиновников и олигархов, а также каким образом это будут фиксировать — в законе не сказано.

Закон про олигархов временный — его приняли на 10 лет. Он начнет действовать только через 6 месяцев.

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