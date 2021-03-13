Самые богатые люди Украины: Forbes обновил список украинских миллиардеров

Forbes Украина обновил список украинских миллиардеров (долларовых). Их всего семеро. Из списка выбыл представитель аграрного бизнеса Юрий Косюк (подешевел его холдинг МХП). Зато добавился Вадим Новинский.

Самый богатый человек страны все тот же Ринат Ахметов. По данным Forbes Украина состояние самого богатого человека Украины выросло до $7,6 млрд. Ахметов занимает 330-е место в рейтинге самых богатых людей мира от Forbes.

Составляющие богатства:

Метинвест $3,3 млрд

ДТЭК $2,1 млрд

Недвижимость $0,7 млрд

ПУМБ $0,3 млрд

Лемтранс $0,3 млрд

Другие активы $0,9 млрд

Состояние Виктора Пинчука увеличилось до $2,5 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд.

Составляющие богатства:

Недвижимость $0,8 млрд

Денежные средства $0,7 млрд

Interpipe $0,5 млрд

Другие активы $0,5 млрд

Состояние Константина Жеваго выросло до $2,1 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,1 млрд.

Составляющие богатства:

Ferrexpo $1,4 млрд

Arterium $0,3 млрд

Денежные средства $0,3 млрд (показатель может быть пересмотрен)

Другие активы $0,1 млрд

Состояние Игоря Коломойского выросло до $1,8 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1 млрд.

Составляющие богатства:

Нефтегазовые активы $0,7 млрд

Металлургические активы $0,4 млрд

Денежные средства $0,2 млрд

Недвижимость $0,1 млрд

Днепроазот $0,1 млрд

Медиа $0,1 млрд

Другие активы $0,2 млрд

Состояние Геннадия Боголюбова выросло до $1,7 млрд. В июне 2020 Forbes Украина оценивал его в $1,2 млрд.

Составляющие богатства:

Нефтегазовые активы $0,7 млрд

Денежные средства $0,5 млрд

Другие активы $0,5 млрд

Состояние Петра Порошенко выросло до $1,6 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд.

Составляющие богатства:

Roshen $1,1 млрд

Денежные средства $0,2 млрд

Укрпроминвест-Агро $0,1 млрд

Другие активы $0,2 млрд

Вадим Новинский оказался в рейтинге миллиардеров с состоянием $1,4 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $810 млн.

Составляющие богатства:

Метинвест $1,1 млрд

Денежные средства $0,1 млрд

Enwell Energy $0,1 млрд

Другие активы $0,1 млрд

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Фото: thepage, Хвиля, Лига.нет, Экономическая правда, Новое время, Фокус