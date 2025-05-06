В четверг запланируйте время для визита в Музей западного и восточного искусства. В этот день там состоится открытие двух выставок. Первая — сборная выставка одесских художников, вторая — фотовыставка Анны Голубовской «Точки натяжения». Если вы любитель фото, то во вторник не пропустите открытие польско-украинского проекта.

Также в четверг вас ждут в библиотеке Грушевского на важной лекции, посвященной герою Виталию Блажко. Именно его именем была переименована одна из улиц Одессы. Поэтому если вы интересуетесь краеведением, и хотите узнать больше о новых названиях — это событие для вас.

О других событиях, как всегда, читайте в нашем обзоре.

Что: Концерт «Юные таланты за роялем»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 6 мая, 16:00



Что: Открытие выставки польско-украинского фотопроекта «Письма в будущее»

Где: Европейская, 47, Арт-пространство

Когда: 7 мая, 15:00



Что: Концерт «Эмоции нового времени»

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 7 мая, 16:30



Что: Герой Украины – Виталий Блажко

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 8 мая, 15:00

Что: Выставка «(НЕ) время для мечтаний»

Где: Итальянская, 9, Музей западного и восточного искусства

Когда: 8 мая, 15:00



Что: Выставка фотографии Анны Голубовской «Эмоции нового времени»

Где: Итальянская, 9, Музей западного и восточного искусства

Когда: 8 мая, 16:00

