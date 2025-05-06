Об этом говорится в анонсе мероприятия.

Этот проект был создан как реакция на военные действия, которые продолжаются в Украине. Он призывает к сочувствию, взаимопониманию и помощи, подчеркивая, что общие ценности, такие как свобода, достоинство и справедливость, являются универсальными для всех народов.

Миссия художников во время войны — дарить надежду и эмоции, способствовать сохранению и восстановлению духа нации, создавать культурные ценности, которые будут служить ориентирами для будущих поколений.

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В экспозиции 49 фотографий от 27 авторов. Авторами представленных на выставке фотографий являются известные и титулованные польские художники, победители и лауреаты многих конкурсов.

Цикл выставок в рамках проекта начался в декабре 2024 года в Муниципальной галерее города Сумы, а продолжился в 2025 году во Львове, Киеве, Кропивницком, Днепре, Ровно, Чернигове, а после Одессы будут Харьков, Люблин и Варшава.

Выставка продлится с 7 по 20 мая 2025 года (выходной суббота) по адресу: ул. Европейская, 67.

Вход свободный.