Новости Одессы и Одесской области

Выставка карикатур про войну, стартовавшая в Одессе, добралась до Испании

Выставка карикатур про войну, стартовавшая в Одессе, добралась до Испании

26 мая в помещении украинской ассоциации «Джерело» в Барселоне состоялось открытие Международной выставки карикатур «русский военный корабль, иди на *****».

Впервые экспозиция была представлена во Всемирном клубе одесситов в мае прошлого года. Ее участниками стали 63 художника из 40 стран мира, приславших более 300 работ. Организаторы этого проекта, Potary-клуб «Одесса-Решелье», ассоциация карикатуристов Одессы, Всемирный клуб одесситов. 

Впоследствии к проекту присоединились Rotary-клуб «Николаев», и другие РК Украины и Европы. Благодаря этому сотрудничеству выставка прошла в 30 городах Украины, а также в Словакии, Румынии, Польше, Франции, Испании, Португалии, Турции и других странах.

В 2023 году проект получил продолжение в Ларнаке на Кипре, а теперь добрался до столицы Каталонии – Барселоны. Участие в торжественном открытии в ассоциации «Джерело» приняли: консул Генерального консульства Украины в Барселоне Олег Грабовецкий, руководители ассоциации «Джерело» Ольга Дзюбан, Марьяна Сорочук, члены Rotary клубов Одессы и Николаева, украинские беженцы, зарубежные.

Президент украинской асоциии Джерело Ольга Дзюбан

Президент украинской асоциии «Джерело» Ольга Дзюбан.

В своем выступлении консул Генерального консульства Украины в Барселоне Олег Грабовецкий подчеркнул значение этой выставки для демонстрации правдивой информации о кровавой войне России против Украины, о ничтожестве и мародерстве российской армии и, вместе с этим, мужестве украинского народа, его героических ВСУ. Как всегда, во время выставки прошло гашение марки «Ассоль уже не та…», с работой авторства одесского карикатуриста Виктора Джеваги. Теперь у нее появилась прописка и в Барселоне.

Выставка карикатур в Барселоне

Церемония гашения марки: Ольга Дзюбан, Татьяна Чичкалюк, Олег Грабовецкий.

Выставка в Барселоне продолжит свою работу до 20 июня, а затем пройдет в городе-побратиме Одессы — Валенсии.

Карикатура Виктора Джеваги
карикатура, путин и будущее
автор карикатуры — Yuriy Zhuravel
автор карикатуры — Viktor Dzhevaga
автор карикатуры — Ekaterina Lozovskaya

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Александр ФЕДОРОВ, член Международной ассоциации журналистов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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