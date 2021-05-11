Выплату пенсии у почты не заберут: это правда?

Уже около месяца не стихают споры о том, как будет происходить выплата пенсий. «Одесская жизнь» пыталась разобраться в этом вопросе.

29 марта Кабинет министров принял постановление «О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины». Документ предусматривает, что с 1 сентября 2021 года выплата пенсий и денежной помощи будет осуществляться через текущие счета уполномоченных банков.

Но накануне премьер-министр заявил, что переход на банковскую карточку должен происходить постепенно и реализовываться как право, а не обязательства людей. Значит ли это, что Кабмин передумал вводить обязательную выплату пенсий на карточки?

Сто раз отмерить

Премьер-министр подчеркнул, что Пенсионный фонд и «Укрпочта» совместно работают над тем, как улучшить качество услуг для пенсионеров, более того — к этому процессу привлечены все государственные органы и министерства. В ближайшее время они должны разработать эффективное решение, которое позволит защитить как пенсионеров, так и почтальонов.

Однако слова премьера не гарантируют возврата к привычной системе доставки пенсионных выплат.

Если не договорятся…

…то пенсионеры должны будут выбрать банк, в котором хотели бы получать деньги. Список есть на сайте Пенсионного фонда. Если этого не сделать, после 1 сентября

2021 года выплата пенсии будет переведена на счет в АО «Ощадбанк», о чем получатель будет письменно проинформирован.

Но есть исключения. По решению правительства, пенсию на дом при желании по-прежнему будут получать:

лица с инвалидностью I группы;

лица, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии неспособны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе;

лица, достигшие 80-летнего возраста;

получатели государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.

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Как можно перевести пенсию?

Сегодня специалисты ПФУ рекомендуют лицам, у которых есть электронная подпись (электронный ключ), дистанционно подавать заявления о переводе выплаты пенсии через уполномоченные банковские учреждения. Для этого необходимо:

зайти на страницу: portal.pfu

в правом верхнем углу нажать на кнопку «Вход»;

во всплывающем окошке выбрать вход по КЭП и заполнить все поля (после чего загрузятся данные в личном кабинете);

спуститься курсором вниз и в левом углу перейти в блок «Щодо пенсійного забезпечення»;

нажать на вкладку: «Внесення змін до пенсійної справи»;

когда откроется форма заявления, необходимо заполнить свои данные и выбрать основание проведения операции: «Виплата пенсії через банківську установу»;

загрузить сканкопию оригиналов документов в цветном виде (паспорта гражданина Украины и заявления, определенного Порядком выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 30 августа 1999 №1596, которое выдается уполномоченным банком. Далее — заявление из Постановления №1596).

нажать на кнопку: «Відправити до ПФУ».

Также, чтобы перевести выплаты в уполномоченные банки, получатели пенсий могут:

лично обратиться с заявлением в отделы обслуживания граждан с оригиналами паспорта гражданина Украины и заявлением из Постановления №1596;

обратиться в банковское учреждение по вопросу передачи заявления о выплате пенсии в органы Пенсионного фонда Украины через представителя банковского учреждения. Тогда лично обращаться в органы Пенсионного фонда не требуется.

ОТ РЕДАКЦИИ. Спешить и переводить пенсию в банк или не спешить и получать пенсию на почте? Этим вопросом задаются сейчас несколько миллионов пенсионеров. Мы бы советовали не спешить. Надеемся, что постановление правительства, обязывающее получать пенсию в банке, будет скорректировано. И первые шаги к этому уже сделаны. Свидетельство этому — заявление премьер-министра.

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