Выплата пенсии: почему почтальон не принесет пенсию

Пенсионеры будут получать выплаты по-новому. С 1 сентября в Украине изменят порядок выплаты и доставки пенсий и денежной помощи. Средства будут начисляться на банковские счета получателей, а «Укрпочта» если и будет оказывать подобные услуги, то на конкурсной основе.

«Одесская жизнь» разбиралась, зачем изменили порядок выплаты и доставки пенсии, что именно изменилось и кому пенсию все-таки принесут домой.

Зачем это нужно?

Сегодня доставкой пенсий на дому занимается «Укрпочта» (около 3,5 миллиона человек). Чуть ранее появилась угроза того, что часть пенсионеров может лишиться услуг почтальонов из-за желания «Укрпочты» повысить тариф на доставку пенсий. Минсоцполитики этот вариант полностью не устроил. Дошло до скандала, но как-никак договорились. Однако решили не доводить больше до такого.

Поэтому накануне Кабинет министров принял постановление «О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины». Согласно документу, вводится конкурсный отбор поставщиков этих услуг. Тарифы на доставку пенсий будут определяться в договорах. Но они не могут превышать расценок, установленных правительством.

Первый конкурс Пенсионный фонд должен провести до 1 сентября 2021 года. До этого срока доставлять пенсии и денежную помощь продолжит «Укрпочта».

Кому пенсию продолжат доставлять?

Выплата пенсий и денежной помощи с 1 сентября будет осуществляться через текущие счета уполномоченных банков для всех получателей, кроме: людей с инвалидностью первой группы;

лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе;

лиц, достигших 80-летнего возраста;

получателей государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.

Эти категории граждан смогут сами выбирать, как получать пенсии и денежную помощь — через учреждение, отобранное на конкурсе, или через самостоятельно выбранный ими банк.

В каком банке будут начислять пенсии?

Если получатели не выберут банк до 1 сентября, их счета будут открыты в уполномоченном банке, определенном Кабинетом министров. Поменять уполномоченный банк по собственному желанию, уверяют чиновники, пенсионер сможет в любой момент.

Также банки по желанию получателей будут предоставлять услуги по выплате пенсий и пособий с доставкой на дом. Организовывать ее они смогут самостоятельно или привлекать для этого на договорных началах операторов почтовой связи.

Оплата услуг по доставке пенсий и денежной помощи по фактическому месту проживания указанных выше особых категорий граждан будет осуществляться за счет средств Пенсионного фонда Украины или государственного бюджета.

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