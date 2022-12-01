Выбрали свободу: 1 декабря 1991 года прошел референдум за независимость Украины

1 декабря – важная дата в истории Украины. 31 год назад в этот день более 84% украинцев пришли на референдум, на котором проголосовали за поддержку независимости страны.

Текст Акта провозглашения независимости Украины Верховная Рада приняла 24 августа 1991 года. А 1 декабря прошел референдум с целью выяснить, насколько украинский народ поддерживат это решение.

Голосовать тогда пришли 31 891 742 человек – 84,18% населения Украины. Из них независисмость страны поддержали 90% или 28 804 071 человек. Против тогда высказались 7%, еще 2% бюллетеней признали недействительными.

Абсолютное большинство украинцев уже тогда четко сказали «да» свободному, неделимому и суверенному государству.

Как видим, свобода и независимость не даются нам даром. Отстаивать их приходится до сих пор. Впрочем, борьба за свободу продолжается до сих пор – 31 год спустя. Теперь уже на поле боя украинцы делают все возможное, чтобы прогнать российских оккупантов с украинской земли и вернуть захваченные Донецк, Луганск, Крым, Мариуполь.

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Фото АР