Выборы в Одессе: когда объявят результаты и почему так долго считают голоса?

Одесские выборы в местные органы власти в этом году — просто кладезь скандалов и нарушений. Впервые на памяти одесситов голоса не могут подсчитать уже вторую неделю. До сих пор нет официальных итогов по большинству громад, во многих крупных городах и в самой Одессе. Вместе с тем почти ежедневно появляется информация из территориальных комиссий об очередных задержках, пересчете голосов. Не молчат и правоохранители: они заявляют о саботаже и многочисленных нарушениях, что, в конечном итоге, может привести к отмене результатов выборов-2020. «Одесская жизнь» попыталась разобраться в перипетиях.

Затягивание процесса

К 3 ноября официальные результаты выборов в местные советы и глав населенных пунктов в Одесской области еще находятся под завесой тайны.

«Тянет резину» городская территориальная избирательная комиссия.

Так, на протяжении недели представители участковых комиссий вынуждены были дневать и ночевать в очереди на сдачу протоколов на Косовской 2д, охраняя мешки и коробки с бюллетенями. За время ожидания люди успели обжиться в помещении горТИКа: здесь появились стулья, матрасы, еда и вода. В городском избиркоме затянувшийся подсчет объясняют многочисленными ошибками в протоколах — многих глав участковых комиссий отправляют доработать документы, и это сказывается на скорости процесса.

К этому времени итоговые протоколы составил только избирком Приморского района. Комиссия Малиновского района сейчас готовит эти документы, а в Киевском собираются пересчитать голоса аж по 24 участкам. Ночью 4 ноября подвели итоги выборов в Суворовском районе.

А тем временем крайний срок подсчета голосов неуклонно приближается — результаты избиркомы должны объявить не позднее 6 ноября.

Хаос и халатность

Недовольны работой одесских теризбиркомов и в полиции области.

— Члены большинства ТИК не спешат выполнять свои обязанности. В Одессе фактически саботируется работа теризбиркомов, затягивается работа по приему документации участковых комиссий. По 13-15 часов люди толпятся в коридорах без соблюдения карантинных мер, что очень плохо влияет на их здоровье. Мы не можем вмешиваться в деятельность комиссий, но по результатам принятых ими решений будет оценка и наша реакция, — заявил глава Нацполиции в Одесской области Олег Бех.

Он также добавил, что многие члены избирательных комиссий регулярно отсутствуют на своих рабочих местах.

В Одесской облгосадминистрации рассказали, что и после дня голосования продолжают поступать сигналы о нарушениях. Речь идет о постоянных фейковых минированиях, порче бюллетеней и ссорах между представителями разных политических партий.

На второй круг

По мнению полиции и экспертов, все это может привести к отмене еще не озвученных результатов выборов и назначению повторного голосования. И первая ласточка уже есть.

Одесский окружной суд отменил результаты выборов сельского головы Каролино-Бугаза и обязал провести их повторно. Причина — массовые нарушения

Примечательно, что хоть результаты голосования так и не были официально озвучены, уже состоялась первая сессия Каролино-Бугазского сельсовета, на которой якобы новоизбранный глава Андрей Апанасенко принял присягу.

Читайте также: Результаты местных выборов: ЦИК признала победителями семерых кандидатов в мэры в Одесской области