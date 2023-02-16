Как мастерица из Кулевчи всю жизнь шьет одеяла из шерсти

Фекла Минчева — болгарка из села Кулевча Одесской области. Она выросла в семье, где все женщины рода умели шить одеяла из овечьей шерсти.

Со временем Фекла стала признанной мастерицей по изготовлению шерстяных одеял. От заказов не было отбоя. И ей пришлось совмещать профессию повара с ремеслом швеи.

— Когда я была маленькой, к нам в дом приходили тетушки и шили мне приданое: теплые, красивые, воздушные одеяла. Я смотрела, как они это делают, и так понемногу всему училась. А перед своей свадьбой самостоятельно сшила первое одеяло. Потом уже мы со свекровью шили приданое для ее дочерей, — отметила мастерица.

Одеяла для правнуков

Бессарабская болгарка уже сшила одеяла для дочери, внуков, многих соседей и друзей, а теперь дошла очередь до правнука.

Процесс создания такого одеяла состоит из нескольких этапов.

Постирать шерсть. По словам Феклы — это самое сложное.

— В летние месяцы я стираю одну тонну шерсти. Вы не представляете, как это сложно! Все остальное время года — шью, — делится мастерица.

Шитье — тоже далеко не простое занятие. Одной иголкой, стежок за стежком, часами напролет.

— Мои одеяла – это полностью ручная работа. На швейной машинке делается только основа для одеяла. Затем я кладу шерсть в эту основу, переворачиваю, сажусь и начинаю шить. Так из-под иголки начинают появляться самые разные узоры. В среднем на одно одеяло требуется 11 часов. Раньше я много шила, сейчас, в силу возраста, уже меньше, но и на том спасибо. Моя работа должна нравиться людям и сделана должна быть на совесть, чтобы и 20, и 30 лет служить им, — рассказывает мастерица.

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