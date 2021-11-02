Вросший ноготь: что делать и как лечить

Вросший ноготь на пальце ноги — это очень распространенная проблема. Если вовремя не обратить внимание, то боль станет нестерпимой и помочь сможет только хирург.

Давайте разберемся, почему это происходит и как можно предотвратить.

Почему ноготь врастает в палец?

Причин может быть много, но одна из основных — неудобная обувь. Если пальцам тесно, то это мешает правильно расти ногтям. В результате, уголок ногтя или вся боковая сторона впиваются в кожу пальца. Возникает покраснение, опухоль, а иногда инфекция.

Еще одна частая причина врастания ногтя — неправильная стрижка и уход. Если стричь слишком коротко, «под самый корень», или закруглять по углам, то есть риск, что ноготь врастет в палец.

По данным Кливлендского медицинского центра, в группе риска находятся:

спортсмены

подростки

люди с плоскостопием

люди с диабетом

люди с повреждениями нерва при вывихе голени или стопы

люди с нарушениями кровообращения

Кроме того, если ногти у человека неправильной формы, искривленные или поражены грибком, то риск врастания в кожу повышается.

Как понять, что ноготь врос в кожу?

Уголок пальца становится красноватым и выглядит опухшим. Признаки вросшего ногтя:

Боль

Отек

Опухоль

Ощущение тепла в пальцах ног

Из пальца вытекает жидкость или гной

Если ничего не делать и просто ждать, то может начаться воспаление. Поскольку ноготь постоянно давит на кожу, то образуется рана, в которую попадают микробы, и это приведет к инфекции.

Как вылечить вросший ноготь?

Если ноготь начал врастать, то нужно обратиться к врачу. Однако, в условиях эпидемии COVID-19 попасть на прием не всегда возможно. Позвоните своему семейному врачу и расскажите о своей проблеме.

В Британской службе здоровья подчеркивают, что любой терапевт сперва порекомендует следующие шаги:

Погружайте ногу в теплую воду 3-4 раза в день в течение нескольких дней. Это смягчит кожу вокруг пальца и остановит врастание ногтя

Носите широкую удобную обувь или сандалии

Держите ноги сухими

Примите парацетамол или ибупрофен, чтобы облегчить боль

Не пытайтесь ковырять палец или стричь ноготь. Это ни к чему хорошему не приведет. Вы можете занести инфекцию и тогда придется удалять ноготь хирургическим путем в больнице. Не нужно ничего подсовывать под ноготь, как это советуют в социальных сетях. Проблему вросшего ногтя должен решать специалист.

Как обезопасить себя от врастания ногтя? Есть какая-то профилактика?

В исследовательском центре Клиника Майо рекомендуют придерживаться следующих правил:

Ногти на ногах должны быть умеренной длины. Обрежьте их так, чтобы они были на уровне кончиков пальцев. Если подстричь слишком коротко, то обувь будет давить на пальцы, что приведет к врастанию ногтя

Обрезайте ногти ровно. Не закругляйте края

Носите подходящую обувь. Если у вас плоскостопие, закажите себе ортопедическую обувь или стельки

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Фото: says.com, nhs.uk