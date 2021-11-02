Новости Одессы и Одесской области

Вросший ноготь: что делать и как лечить

Вросший ноготь: что делать и как лечить

Вросший ноготь на пальце ноги — это очень распространенная проблема. Если вовремя не обратить внимание, то боль станет нестерпимой и помочь сможет только хирург.

Подписаться

Давайте разберемся, почему это происходит и как можно предотвратить.

Почему ноготь врастает в палец?

Причин может быть много, но одна из основных — неудобная обувь. Если пальцам тесно, то это мешает правильно расти ногтям. В результате, уголок ногтя или вся боковая сторона впиваются в кожу пальца. Возникает покраснение, опухоль, а иногда инфекция.

Еще одна частая причина врастания ногтя — неправильная стрижка и уход. Если стричь слишком коротко, «под самый корень», или закруглять по углам, то есть риск, что ноготь врастет в палец.

Вросший ноготь: что делать

По данным Кливлендского медицинского центра, в группе риска находятся:

  • спортсмены
  • подростки
  • люди с плоскостопием
  • люди с диабетом
  • люди с повреждениями нерва при вывихе голени или стопы
  • люди с нарушениями кровообращения

Кроме того, если ногти у человека неправильной формы, искривленные или поражены грибком, то риск врастания в кожу повышается.

Как понять, что ноготь врос в кожу?

Уголок пальца становится красноватым и выглядит опухшим. Признаки вросшего ногтя:

  • Боль
  • Отек
  • Опухоль
  • Ощущение тепла в пальцах ног
  • Из пальца вытекает жидкость или гной

Если ничего не делать и просто ждать, то может начаться воспаление. Поскольку ноготь постоянно давит на кожу, то образуется рана, в которую попадают микробы, и это приведет к инфекции.

Вросший ноготь

Как вылечить вросший ноготь?

Если ноготь начал врастать, то нужно обратиться к врачу. Однако, в условиях эпидемии COVID-19 попасть на прием не всегда возможно. Позвоните своему семейному врачу и расскажите о своей проблеме.

В Британской службе здоровья подчеркивают, что любой терапевт сперва порекомендует следующие шаги:

  • Погружайте ногу в теплую воду 3-4 раза в день в течение нескольких дней. Это смягчит кожу вокруг пальца и остановит врастание ногтя
  • Носите широкую удобную обувь или сандалии
  • Держите ноги сухими
  • Примите парацетамол или ибупрофен, чтобы облегчить боль

Не пытайтесь ковырять палец или стричь ноготь. Это ни к чему хорошему не приведет. Вы можете занести инфекцию и тогда придется удалять ноготь хирургическим путем в больнице. Не нужно ничего подсовывать под ноготь, как это советуют в социальных сетях. Проблему вросшего ногтя должен решать специалист.

Как обезопасить себя от врастания ногтя? Есть какая-то профилактика?

В исследовательском центре Клиника Майо рекомендуют придерживаться следующих правил:

  • Ногти на ногах должны быть умеренной длины. Обрежьте их так, чтобы они были на уровне кончиков пальцев. Если подстричь слишком коротко, то обувь будет давить на пальцы, что приведет к врастанию ногтя
  • Обрезайте ногти ровно. Не закругляйте края
  • Носите подходящую обувь. Если у вас плоскостопие, закажите себе ортопедическую обувь или стельки

Вросший ноготь

Читайте также: Красота и здоровье ногтей — секреты ухода

Фото: says.com, nhs.uk

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить