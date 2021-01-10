Согласно Восточному, или Китайскому, гороскопу, 2021 год наступит 11 февраля. Символ этого года – Белый Металлический Бык – второе из 12 животных в восточном календаре. По легенде, он должен был стать первым, но хитрая Крыса обманула его и оказалась первой в цикле. Каким будет наступивший год по восточному гороскопу и что ожидает ваш знак Зодиака в будущем, узнайте в астрологическом прогнозе по году рождения.

Год Крысы

(1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

В этому году Крысам стоит уделить время отдыху и восстановлению сил. Откажитесь от большой активности, больше проводите времени с семьей и друзьями, чаще гуляйте на свежем воздухе или выезжайте на природу. Этот год будет хорошим для обдумывания планов на будущее – окиньте взглядом свою жизнь, оцените, чего вам не хватает, и начните разрабатывать новые цели.

Год Быка

(1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Год вашего покровителя отличится финансовой прибылью. Хорошее время, чтобы сменить что-то в себе, к примеру, прическу, обновить гардероб, наладить отношения с близкими, привести дела на работе и дома в полный порядок. Удача на вашей стороне – начинайте реализовывать свои планы. Правда, придется выйти из зоны комфорта и поработать засучив рукава. Также важно прислушаться к тому, что говорят близкие и родные люди, не игнорируйте их советы.

Год Тигра

(1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

В 2021 году Тиграм необходимо творческое развитие – найдите для себя подходящее хобби. Вспомните о том, чем вы хотели заняться раньше. А вот в финансовых тратах лучше себя ограничить, чтобы деньги оставались в семье. Как у Тигров есть полоски, так и в новом году вас

ждет полосатая дорожка, но она не черная и белая, а яркая. Именно таким и будет год для вас. И помните, что хорошее настроение и положительные мысли – залог счастья и крепкого здоровья.

Год Кролика (Кота)

(1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Если ловкие и проворные Кролики посвятят себя близким людям и домашнему очагу, то в 2021 году они будут чувствовать себя комфортно. Старайтесь, чтобы вас не потревожили никакие стрессы. Можно посещать службы в храме, делать пожертвования и путешествовать. Уделите больше времени саморазвитию – изучите новый язык или прочтите новые книги. Год Быка подарит вам исполнение заветного желания, правда, для этого придется немного поработать, но все получится.

Год Дракона

(1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Для Драконов это будет спокойный и стабильный год. Вас не огорчат некоторые трудности – вы легко с ними справитесь благодаря своей активности. Также астрологи советуют открыться для новых знакомств и даже начать путешествовать. Старайтесь избегать неоправданных затрат и помните, что не все то золото, что блестит. Для вас наступает хороший период, чтобы избавиться от вредных привычек и недостатков. Не потакайте своим слабостям.

Год Змеи

(1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Змеи смогут исполнить свою мечту в 2021 году. Год благоприятен для развития любой вашей грани. Мудрые представители восточного календаря никогда не сидят без дела. Поэтому в год Быка будет полезным записаться на танцы, обзавестись домашним питомцем или посвятить свободное время рукоделию. А также перестаньте жаловаться и требовать что-то у Вселенной, встаньте и сделайте это самостоятельно. Не бойтесь ошибаться – это и есть мудрость.

Год Лошади

(1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

В 2021 году нужно ускорить все процессы, в которых вы желаете добиться успехов. Не стоит при этом обращать внимание на советчиков со стороны. Именно от близких и семьи будет зависеть ваш успех во многих делах. Важно обратить внимание на реализацию своих проектов и облагораживание быта. Главное – проявите инициативу, и Бык обязательно поощрит вас. Также забудьте о семейных ссорах и недоразумениях.

Год Козы (Овцы)

(1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Людей, родившихся в год Козы, или Овцы, ждут грандиозные перемены. Возможно, самое время задуматься о чем-то глобальном и поменять что-то в своей жизни. Если вас все устраивает, ставьте новые цели и достигайте их. А если что-то не так, разработайте новый план действий. Год принесет возможности, которые нельзя упустить. Астрологи советуют научиться принимать любую неопределенность, иначе нахлынувшая паника приведет к конфликтам с близкими людьми и депрессии.

Год Обезьяны

(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Главная задача в год Быка для всех Обезьян – забота о своем самочувствии. Вам нужно как-то развеселить самих себя, чтобы поделиться этой энергией с близкими и родными, кому это будет необходимо. Этот год станет для вас не просто удачным, а чуть ли не лучшим. Отбросьте все эмоции и принимайте взвешенные решения, тогда успех гарантирован. Также вас ждет денежное вознаграждение, скорее всего, это произойдет летом, поэтому запаситесь терпением.

Год Петуха

(1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Петухам нужно приложить максимум усилий, чтобы исправить в себе такие качества, как эгоизм и тщеславие, – они могут спугнуть удачу и финансовое благополучие в 2021 году. Отдавайте все, что имеете, семье. Займитесь воспитанием детей или внуков, проявите внимание к одиноким родственникам, друзьям и знакомым. Вам вернется столько же добра, сколько вы отдадите. Ставьте цели и достигайте задуманного – Бык обещает вам свое покровительство.

Год Собаки

(1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Уделите внимание своему жилью. Вам должно быть максимально комфортно и спокойно проводить время, досуг или принимать гостей в собственном доме. Не лишним будет приобрести мебель и необходимую технику, чтобы справляться по хозяйству тоже было легко. Собака и Бык – родственные души, поэтому хозяин наступающего года симпатизирует вам и максимально благоволит. Вас ждет в финансах стабильность и идиллия в семейных отношениях.

Год Кабана (Свиньи)

(1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

В год Быка позаботьтесь о своих близких – им важно подарить тепло и ласку. Будьте внимательны в работе и дома, чтобы не случилось никаких казусов. В целом в 2021 году у вас появятся новые интересы и друзья, удастся помириться даже с теми людьми, связь с которыми казалась разорванной раз и навсегда. Финансовая сфера в целом будет стабильной. Вы можете смело рассчитывать на постоянный доход и даже подумать над серьезными покупками или вложениями.

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