Воронцовский переулок в Одессе: тротуар с препятствиями и гравий на проезжей части

Что со сроками?

Любопытно, что один из рабочих сказал корреспонденту «Одесской жизни», что «скоро закончим», другой же хмуро заметил, что «до конца еще далеко». Что ж, у каждого — свое представление о временных рамках, когда речь идет о ремонте, тем более — одного из самых примечательных переулков в исторической части города. Официально нам обещают окончание ремонта к началу зимы.

В ремонт Воронцовского «вклиниваются» неожиданности: то какая-то самовольная коммуникационная врезка обнаруживается, то еще что-то.

«Здесь не ходим, а там не пройти»

Пройти по Воронцовскому переулку очень сложно. На тротуарах появилась новая плитка. Чтобы «по ней не лазали, пока не уляжется, как надо», участки, где она уже уложена, закрыты заградительными лентами или сеткой. Так что живущим здесь людям ступать приходится по принципу, озвученному одной из женщин, которая с торбами пробиралась к своему дому: «здесь не ходим, потому что нельзя, а там вообще не пройти».

В самом деле, обойти «плиточные» места можно только по гравию, а в нем ноги утопают, человек начинает спотыкаться. Кроме того, везде — люки-дыры, «снует» техника. Есть, правда, и крошечные места, где уже можно пройти по новой плитке.

В те же места, куда вход прямо с улицы, ведут мостики. Ну, а в некоторые дворы пробраться — целая проблема. Еще проблема, о которой говорят жители переулка: то воду отключат, терпим, то еще что-то выключат, снова терпим. Есть нарекания и на плитку. Раньше ходить по облезлому асфальту, мол, было малоприятно, а «теперь уложили эту «серость», скоро она шататься начнет».

Зато коммуникации новые

А вот замена коммуникаций, при всем том, что «приходится терпеть», вызывает единодушную радость у жителей Воронцовского. Напомним, идут работы по замене всех инженерных сетей: бытовой и дождевой канализации, наружных сетей водоснабжения и водоотведения, сетей газопровода, энергоснабжения, теплоснабжения, связи, наружного освещения, а также прокладка кабельной канализации.

Плиточная история

Что касается плитки, то будет так: проезжую часть переулка вымостят гранитной брусчаткой, тротуары — гранитной плиткой.

Как и на улице Софиевской, со старой плиткой, то есть, историческим наследием, в Воронцовском переулке случился если не скандал, то, скажем так, неприятность. Одесский краевед Евгений Сокольский на своей странице в Фейсбук сообщил, что в Воронцовском переулке во время реконструкции обнажились под снятым асфальтом плиты из триестского песчаника начала 19-го столетия. Ими, как сообщил Евгений, были уложены площадки между маршами Бульварной (Потемкинской) лестницы.

Краевед написал также о том, что «из них можно сделать вставку в новом покрытии тротуара под домом № 6».

Тротуар у дома № 6 на сегодняшний день пребывает в таком же состоянии ремонта и «елепроходимости», как и другие дома в Воронцовском переулке. Может, и в самом деле здесь появится историческая «вставка»?..

Фото автора

Читайте также:

Воронцовский переулок: «портрет» перед ремонтом