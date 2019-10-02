fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Воронцовский переулок в Одессе: тротуар с препятствиями и гравий на проезжей части

Воронцовский переулок в Одессе: тротуар с препятствиями и гравий на проезжей части

Ремонт Воронцовского переулка — в разгаре.

Что со сроками?

Любопытно, что один из рабочих сказал корреспонденту «Одесской жизни», что «скоро закончим», другой же хмуро заметил, что «до конца еще далеко». Что ж, у каждого — свое представление о временных рамках, когда речь идет о ремонте, тем более — одного из самых примечательных переулков в исторической части города. Официально нам обещают окончание ремонта к началу зимы.

В ремонт Воронцовского «вклиниваются» неожиданности: то какая-то самовольная коммуникационная врезка обнаруживается, то еще что-то.

«Здесь не ходим, а там не пройти»

Пройти по Воронцовскому переулку очень сложно. На тротуарах появилась новая плитка. Чтобы «по ней не лазали, пока не уляжется, как надо», участки, где она уже уложена, закрыты заградительными лентами или сеткой. Так что живущим здесь людям ступать приходится по принципу, озвученному одной из женщин, которая с торбами пробиралась к своему дому: «здесь не ходим, потому что нельзя, а там вообще не пройти».

Ходить по свежеуложенной плитке пока нельзя

Ходить по свежеуложенной плитке пока нельзя

В самом деле, обойти «плиточные» места можно только по гравию, а в нем ноги утопают, человек начинает спотыкаться. Кроме того, везде — люки-дыры, «снует» техника. Есть, правда, и крошечные места, где уже можно пройти по новой плитке.

Обойти это место можно только по усыпанному гравием участку

Обойти это место можно только по усыпанному гравием участку

В те же места, куда вход прямо с улицы, ведут мостики. Ну, а в некоторые дворы пробраться — целая проблема. Еще проблема, о которой говорят жители переулка: то воду отключат, терпим, то еще что-то выключат, снова терпим. Есть нарекания и на плитку. Раньше ходить по облезлому асфальту, мол, было малоприятно, а «теперь уложили эту «серость», скоро она шататься начнет».

К некоторым домам можно подойти только по мостику

К некоторым домам можно подойти только по мостику

Зато коммуникации новые

А вот замена коммуникаций, при всем том, что «приходится терпеть», вызывает единодушную радость у жителей Воронцовского. Напомним, идут работы по замене всех инженерных сетей: бытовой и дождевой канализации, наружных сетей водоснабжения и водоотведения, сетей газопровода, энергоснабжения, теплоснабжения, связи, наружного освещения, а также прокладка кабельной канализации.

Одесситов радует замена коммуникаций

Одесситов радует замена коммуникаций

Плиточная история

Что касается плитки, то будет так: проезжую часть переулка вымостят гранитной брусчаткой, тротуары — гранитной плиткой.

Как и на улице Софиевской, со старой плиткой, то есть, историческим наследием, в Воронцовском переулке случился если не скандал, то, скажем так, неприятность. Одесский краевед Евгений Сокольский на своей странице в Фейсбук сообщил, что в Воронцовском переулке во время реконструкции обнажились под снятым асфальтом плиты из триестского песчаника начала 19-го столетия. Ими, как сообщил Евгений, были уложены площадки между маршами Бульварной (Потемкинской) лестницы.

Краевед написал также о том, что «из них можно сделать вставку в новом покрытии тротуара под домом № 6».

Тротуар у дома № 6 на сегодняшний день пребывает в таком же состоянии ремонта и «елепроходимости», как и другие дома в Воронцовском переулке. Может, и в самом деле здесь появится историческая «вставка»?..

У ворот дома № 6

Фото автора

Читайте также: 

Воронцовский переулок: «портрет» перед ремонтом

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мария Котова
Мария КотоваПРОФИЛЬ
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить