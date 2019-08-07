Воронцовский переулок в Одессе: мосты, ограждения и «гниль» (фото)

Как со времен реконструкции изменился исторический район города

Знаменитый Воронцовский переулок, как уже рассказывала «Одесская жизнь», находится в состоянии реконструкции. Ему, как это нам обещают, «собираются вернуть исторический облик».

Что там происходит сейчас? Работы кипят: техника вовсю трудится. Маленький переулок, как и большая Софиевская, теперь весь — в ограждениях и деревянных мостах.

Передвигаться по нему стало ну очень сложно, особенно живущим здесь пожилым людям. Как рассказали корреспонденту «Одесской жизни» рабочие, владельцам авто, которые живут в переулке, разрешили оставлять своих железных коней на Приморском бульваре.

От старого дорожного покрытия практически ничего не осталось. Рабочие рассказывают, что основными проблемами, с которыми они сталкиваются в ходе работ, становятся канализационные врезки. Некоторые из них — практически новые, другие, старые, «к которым только прикасаемся, а там — одна гниль». Одну такую «гниль» мне показали: из земли торчит кусок того, что когда-то было трубой, оттуда вытекает какая-то жидкость.

В целом же исторический переулок сейчас изменился до неузнаваемости, сюда, понятное дело, не водят экскурсии, да и те, кто здесь не живет, но любит прогуливаться, старается обойти нашу достопримечательность с домом-стеной и другими «фишками» стороной.

Фото автора