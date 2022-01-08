Газеты Одессы 100 лет назад: фабрика фальшивых денег и маленький влюбленный

Одесситам интересны любые подробности из истории родного города. Некоторые события проходили незамеченными, о некоторых просто забывали. И сегодня мы пытаемся возродить в памяти пусть незначительные, но очень важные для нас детали.

«Одесская жизнь» рассказывает, о чем писали газеты Одессы 100 лет назад.

Массовое заражение венерическими болезнями детей в стенах Старой городской больницы вызывает общее негодование. Общество требует закрытия больницы и предания суду всего медицинского персонала. Указывают, что вопиющая история с заражением несчастных девочек окончательно убьет доверие населения к городским больницам, из которых теперешняя городская дума выжила лучшие силы». «Русское слово»,

1 января 1911 года

* * * * *

В одном из домов по Старорезничной улице открыта фабрика золотых и серебряных монет, обставленная, словно монетный двор, всеми необходимыми для выделки монет приспособлениями; арестованы гравер и ювелир Тульский; найдено на 1196 руб. изготовленных уже монет». «Новое время»,

5 января 1908 года

* * * * *

Доставлена сюда (в Одессу. — Ред.) из Батума миловидная интеллигентная девушка Келишек, увезенная из Варшавы для отправки в Константинополь продавцом живого товара. Подробности увоза полны ужасов. Келишек опоили одурманивающим напитком, она лишилась сознания и пришла в себя уже на пароходе, шедшем в Батум. Виновник арестован; при нем нашли яд». «Утро России»,

5 января 1911 года

* * * * *

В контору купца Гейзеля явились четверо вооруженных неизвестных и, угрожая смертью, похитили из железной кассы наличные деньги и драгоценности на несколько тысяч рублей». «Русское слово»,

15 января 1906 года

* * * * *

Обнаружено широкое злоупотребление заграничными паспортами. Расследование выяснило, что организованная шайка снабжала такими паспортами лиц, выезжавших за границу с целью провоза «живого товара» или уклонения от отбытия воинской повинности. Некоторые со­участники шайки арестова«Русское слово»,

16 января 1905 года

* * * * *

В Одессе к приставу Александровского участка явился двенадцатилетний мальчик, назвавшийся Гдальем Гермашем, и заявил, что… разыскивается киевской полицией по заявлению его родителей. Мальчик объяснил, что три месяца назад он познакомился в Киеве с дочерью соседа по квартире, 11-летней Сарой Беккерман, к которой сильно привязался. В конце ноября семья Беккермана пере­ехала на жительство в Одессу. Разлука с Сарой сильно опечалила его. Не будучи в состоянии перенести тоску по любимой девочке, маленький влюбленный решил бежать из родительского дома». «Новости дня»,

18 января 1905 года

Много интересных фактов о жизни Одессы в прошлом веку вы можете узнать из предыдущего выпуска 100-летних новостей.