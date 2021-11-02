Вопрос — ответ: поможет ли работа по совместительству увеличить пенсию?

Многие наши читатели имели возможность совмещать работу на двух предприятиях или на разных должностях. Как это отражается на размере пенсии? И есть ли какие-то преимущества в таких случаях?

Размер пенсии обычно зависит от двух основных параметров: количества стажа и размера зарплаты. Сразу скажем, что работа по совместительству на общем стаже никак не сказывается. В таком случае стаж считается в одинарном размере. А вот зарплата на разных работах при расчете пенсии учитывается.

Здесь важно напомнить, что при назначении пенсии учитывается заработная плата за все периоды работы, начиная с 1 июля 2000 года до момента назначения пенсии. Все данные об официальной зарплате человека, с которой уплачивались страховые взносы, содержится в системе персонифицированного учета, то есть попадает в Пенсионный фонд автоматически. Если человек официально работал по совместительству и это тоже подтверждается данными персонификации, то при назначении пенсии данные о зарплате за соответствующие периоды складываются, что в конечном итоге положительно влияет на индивидуальный коэффициент зарплаты.

Работа по совместительству на общем стаже никак не сказывается.

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При желании претендент на пенсию может дополнительно предоставить в Пенсионный фонд справку о зарплате за любые 5 лет подряд до 1 июля 2000 года. Такая же справка берется в расчет тем, кто, например, ушел на пенсию до 2000 года по ранее действовавшему законодательству или если у человека менее 5 лет стажа после указанной даты. Если работа по совместительству была тоже до 2000 года, тогда можно предоставить две справки с разных мест работы, чтобы при назначении пенсии учитывался повышенный заработок, то есть с двух мест работы одновременно. При этом важно знать, что такая зарплата ограничивается коэффициентом 5,6. То есть общая сумма ежемесячной зарплаты не может превышать 5,6 средней зарплаты по стране за соответствующий период.

Например, средняя зарплата по стране в январе 1999 года составляла 148,16 гривни. Допустим, кто-то получил в этом месяце зарплату по основному месту работы 600 гривен и еще 300 гривен за работу по совместительству. Всего получается 900 гривен.

Индивидуальный коэффициент зарплаты за этот месяц составляет 6,07451 (900 грн. : 148,16 грн.). Но при расчете пенсии за этот месяц учтут только коэффициент зарплаты 5,6, то есть ограничатся суммой 829,70 гривни (148,16 грн. х 5,6).

При назначении пенсии учитывается заработная плата за все периоды работы, начиная с 1 июля 2000 года до момента назначения пенсии.

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Но все это верно для периодов работы до вступления в силу с 2004 года Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Для зарплат, которые выплачиваются сегодня, действуют другие ограничения. Сейчас единый социальный взнос берется только с суммы, которая не превышает 15 минимальных зарплат в месяц. На сегодняшний день это 90 тысяч гривен (6 000 грн. х 15).

Так, если у человека официальная ежемесячная зарплата на сегодняшний день больше, то в расчет при назначении пенсии за конкретный месяц возьмут не больше указанной суммы. Но это, конечно, большинства людей не касается.

По официальным данным, средняя зарплата в Украине, с которой уплачены страховые взносы, по состоянию на июнь 2021 года составила 14 185,04 гривни, а минимальная зарплата в этом году, как сказано выше, составляет 6000 гривен. То есть человек, получивший в июне минималку, будет иметь за этот месяц индивидуальный коэффициент зарплаты 0,42298 (6000 грн. : 14 185,04 грн.), то есть менее чем в два раза ниже средней зарплаты по стране. Это в свою очередь негативно скажется на конечном размере пенсии.

Сергей Коробкин, независимый консультант

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