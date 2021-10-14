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Вопрос – ответ: на что можно потратить жилищную субсидию?

Вопрос – ответ: на что можно потратить жилищную субсидию?

В начале октября истек срок подачи документов на получение субсидии для оплаты коммунальных услуг. Поэтому в Министерстве социальной политики дали ответ на актуальный вопрос: на что можно потратить финансовую помощь от государства.

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Как подчеркнули в ведомстве, перечень жилищно-коммунальных услуг, на которые предоставляются жилищные субсидии, определен статьей 5 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах». Время от времени этот перечень меняется.

Какие расходы возмещают?

В настоящий момент государство возмещает расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг и на следующие цели:

  • взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета (счетчиков), абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах по индивидуальным договорам, а также таких жилищно-коммунальных услуг:
  • по управлению многоквартирным домом (квартплата);
  • по поставке и распределению природного газа;
  • по поставке и распределению электрической энергии;
  • по поставке тепла;
  • по снабжению горячей воды;
  • по централизованному водоснабжению и водоотводу;
  • по обращению с бытовыми отходами (вывоз мусора);
  • взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета, за абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах по индивидуальным договорам, а также расходы на управление многоквартирным домом, в котором создано ОСМД, жилищно-строительный (жилой) кооператив, и расходы на коммунальные услуги в таком доме;
  • на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Также в Минсоцполитики напомнили, что жилищные субсидии на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива предоставляются один раз в год и назначаются, если домохозяйство не получает коммунальную услугу по снабжению тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) и не использует природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления.

получить субсидию

Кто не получит жилищную субсидию?

Некоторые лица, у которых есть задолженность по уплате алиментов, не будут иметь права на получение жилищной субсидии.

«Субсидия не назначается, если в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, у которых, по данным Единого реестра должников, есть задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов свыше трех месяцев (кроме лиц, которые являются алко- или наркозависимыми, что подтверждается справкой от врача, лиц, к которым применяются меры обеспечения уголовного производства в виде отстранения от работы (должности), лиц, к которым применяются меры пресечения в виде домашнего ареста или содержания под стражей)», — говорится в сообщении Министерства соцполитики.

Ранее мы отвечали на новые сложные вопросы о субсидиях ЖКХ.
Также мы рассказывали о том, при каких условиях могут лишить жилищной субсидии из-за депозита.

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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