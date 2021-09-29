Вопрос – ответ: почему лишили субсидии из-за депозита

«Одесская жизнь» всегда рассказывает об изменениях в законодательстве, отвечает на вопросы читателей и, конечно же, поднимает разные проблемы. Одна из таких — право на субсидию при наличии депозита.

Нам написала Наталья Коломейко. По сути, это обращение к действующей власти, но мы решили опубликовать его на страницах нашей газеты в надежде на то, что его заметят «там» и примут меры.

Не знаю, куда обращаться, чтобы быть услышанной… Вопрос — о новых правилах предоставления субсидий. Постановлением Кабмина с мая 2021 года лишили субсидии тех, у кого депозит свыше 100 тысяч гривен. При этом рядовым пенсионерам устанавливают пенсии в 2000-4000 гривен, на которые нереально прожить, а тем более лечиться. Теперь еще отбирают накопленные годами сбережения. Если раньше у них была возможность хоть как-то из своих накоплений покупать лекарства, оплачивать обследования, операции, то в скором будущем все будет потрачено на погашение долгов за коммуналку. И изменить ничего нельзя: если депозит оформлен на год, банк раньше назначенного срока деньги не вернет. Как в такой ситуации оплачивать коммунальные услуги и выживать на пенсии в 2000-4000 гривен? Лишая стариков возможности иметь сбережения, их обрекают на суицид… Знаю двоих пенсионеров, которые от безысходности недавно пытались уйти из жизни. Еще одна знакомая готова отдать единственное жилье тому, кто поможет ей тихо и быстро уйти из жизни, потому что выживание невозможно. Пожалуйста, пока не начался отопительный сезон, продумайте и дайте возможность старикам с депозитами получать субсидии, ослабьте ваши жесткие и недостаточно продуманные меры. Если у власти нет желания создавать условия для выживания обременительным старикам, не лучше ли дать им возможность достойно и без страданий уйти из жизни, создав службу эвтаназии?»

Напомним, что «Одесская жизнь» уже подробно отвечала на сложные вопросы о субсидиях и льготах.

На процентах не разбогатеешь

Комментарий безапелляционный. А главное — достоверно отражает жизнь, а точнее, попытку выжить украинских пенсионеров. Чтобы убедиться, что это действительно так, произведем простые математические расчеты.

Пример. У пенсионера Н. на депозите — 120 тысяч гривен, которые он положил в банк под 10% годовых. В качестве процентов он за год получает 12 тысяч гривен, то есть одну тысячу гривен в месяц.

Что дает эта дополнительная тысяча гривен? Ничего. Без субсидии за коммуналку в отопительный период придется отдать в среднем 2-2,5 тысячи гривен. А если надо платить за индивидуальное отопление в доме? За газ насчитают баснословные деньги. Есть на что шиковать?

А теперь расскажем о позиции причастных к данной проблеме учреждений и поищем пути выхода из, по сути, убийственной ситуации.

УПРАВЛЕНИЯ СОЦЗАЩИТЫ: на момент обращения за субсидией заявитель должен указать в декларации сумму депозита. Если она больше 100 тысяч гривен — обращаться не имеет смысла. Человеку просто откажут в государственной помощи.

ПРАВИЛА БАНКОВ: условия, по которым деньги вносятся на депозитный вклад, могут быть разными, и они прописаны в договоре. Как правило, депозиты открываются на определенный срок, и чем больше срок, тем выше доходность депозита. Но если досрочное снятие вклада договором не предусмотрено, клиент никак не может забрать деньги раньше определенной даты. При таком раскладе в этом отопительном сезоне можно легко потерять право на субсидию.

ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ СИТУАЦИИ: решить проблему, о которой наверняка не задумывались авторы изменений, можно. Сделать это необходимо тоже на законодательном уровне: как написала Наталья Коломейко, «ослабьте ваши жесткие и недостаточно продуманные меры». Как вариант, можно установить переходный период и не применять в это время новые нормы к депозитам, открытым или продленным до 1 мая 2021 года. Тогда у людей была бы возможность со временем уменьшить сумму вклада и уже сейчас получить право на помощь государства. Это вопрос выживания для тысяч пенсионеров, где экономия на субсидиях неуместна и негуманна.

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Собственники депозитов стали заложниками ситуации, не подозревая о таком повороте событий. В цивилизованном государстве в подобных случаях принято отстаивать свои права в судах. Наши суды, возможно, стали бы на сторону людей, создав прецедент для всех дел такого рода. Но надо ли идти такими запутанными тропами? Проще доработать документ и не издеваться над людьми, чьи доходы, не в пример чиновникам, далеки от миллионных.

Ольга НОВИКОВА

Ранее мы рассказывали о том, дадут ли субсидию, если вы получили земельный пай в наследство.