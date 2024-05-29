Война не останавливает прогресс: как Одесская политехника развивает ядерную энергетику вместе с США

Студент магистерской программы кафедры Сергей Прокофьев был отмечен как один из лучших участников и приглашен посетить старейший центр Министерства энергетики США — Аргонскую лабораторию. Во время визита в США обсуждалась подготовка к реализации программы компании Westinghouse по внедрению использования малых модульных реакторов (ММР). Малыми их называют из-за относительно низкой мощности — до 300 МВт, а модульными — поскольку конструкция состоит из частей — «модулей». В теории, в отличие от традиционных блоков, которые фактически собираются на площадке АЭС из отдельных деталей, эти модули должны массово производиться на предприятиях. По замыслу, их дизайн должен позволять объединение нескольких малых реакторов на одной площадке, чтобы лучше удовлетворять потребности потребителей в электроэнергии.

НАЭК «Энергоатом» еще в 2019 году подписала соглашение о сотрудничестве с американской компанией Holtec International по развитию и внедрению технологии ММР в Украине. В январе 2020 года Минэкоэнерго в «Концепции зеленого энергетического перехода Украины до 2050 года» упоминало об использовании ММРов вместо энергоблоков, которые уже отработали свой проектный срок эксплуатации.

В ходе встречи с представителями Государственного департамента и Министерства энергетики США обсуждалась тема обращения с ядерным топливом для реакторов последних поколений, в том числе для малых модульных реакторов. Сергей Прокофьев изложил доклад по вопросу мер безопасности при эксплуатации ММР.

Также были рассмотрены проблемы развития ядерной энергетики в Украине, особенно в условиях войны. Заместитель министра энергетики США Дэвид М. Турк выразил искреннюю поддержку Украине и надежду на плодотворное сотрудничество между нашими странами в будущем.

Фото с сайта НУ «Одесская политехника»