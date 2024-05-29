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Війна не зупиняє прогрес: як Одеська політехніка розвиває ядерну енергетику разом з США

Війна не зупиняє прогрес: як Одеська політехніка розвиває ядерну енергетику разом з США

Кафедра атомних електричних станцій НУ «Одеська політехніка» протягом чотирьох років бере участь в американо-українській програмі співробітництва з питань ядерної енергетики. Вона організована на базі українського Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки за ініціативи американської Аргонської національної лабораторії та за організаційно-фінансової підтримки Департаменту енергетики США.

Студента магістерської програми кафедри Сергія Прокоф’єва було відзначено як одного з найкращих учасників та запрошено відвідати найстаріший центр Міністерства енергетики США — Аргонську лабораторію. Під час візиту до США  обговорювалась підготовка до реалізації програми компанії Westinghouse з впровадження використання малих модульних реакторів (ММР). Малими їх називають через відносно низьку потужність — до 300 МВт, а модульними — оскільки конструкція складається з частин — «модулів». В теорії, на відміну від традиційних блоків, які фактично збираються на майданчику АЕС з окремих деталей, ці модулі мають масово вироблятися на підприємствах. За задумом, їхній дизайн має дозволяти об’єднання декількох малих реакторів на одному майданчику, щоб краще задовольняти потреби споживачів у електроенергії.

НАЕК «Енергоатом» ще у 2019 році підписала угоду про співпрацю з американською компанією Holtec International щодо розвитку та впровадження технології  ММР в Україні. У січні 2020  року Мінекоенерго у «Концепції зеленого енергетичного переходу України до 2050 року» згадувало про використання ММРів замість енергоблоків, які вже відпрацювали свій проєктний термін експлуатації.

Сергій Прокоф’єв у США

В ході зустрічі з представниками Державного департаменту і Міністерства енергетики США  обговорювалась тема поводження з ядерним пальним для реакторів останніх поколінь,  в тому числі для малих модульних реакторів. Сергій Прокоф’єв виклав доповідь з питання безпекових заходів під час експлуатації ММР.

Також були розглянуті проблеми розвитку ядерної енергетики в Україні, особливо в умовах війни. Заступник міністра енергетики США Девід М. Турк висловив щиру підтримку Україні і сподівання на плідну співпрацю між нашими країнами в майбутньому.

Фото з сайту НУ «Одеська політехніка»

Світлана Іванівна Комісаренко
Світлана Комісаренко ПРОФІЛЬ
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