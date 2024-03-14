Военный путь: история медика, которая заменила на фронте своего мужа

Уроженка Одессы, молодая женщина с детства путешествовала по военным гарнизонам, ведь ее отец Николай Галкин, присягнув на верность Украине в 1991 году, служил старшим прапорщиком. Да и ее дедушка из Запорожья, Николай Антонович, с детства муштровал свою старшую и любимую внучку, приучая ее к строгой дисциплине и порядку. Сегодня эта выучка ей очень пригодилась.

В юности судьба привела Елену вместе с матерью на Одесщину, в село Казачий Яр. После школы девушка выучилась в Подольском медучилище на медицинскую сестру. Правда, по специальности ей так и не пришлось работать, хотя по просьбе сельских бабушек помогала им преодолеть недуг. На жизнь зарабатывала бухгалтерским делом. Накануне отправки в зону боевых действий Елена с детьми переехала в Троицкое Любашевской громады. На хозяйстве оставила мужа.

— Думаю, я больше своего Олега приспособлена к войне. Поэтому решила стать на защиту Родины боевым медиком. Сразу после вступления в армию нас, новобранцев, направили в Учебный центр тактической медицины. Четыре недели мы учились оказывать домедицинскую помощь раненым и больным бойцам и прошли военную подготовку, — рассказала Елена. — Попав в родное подразделение, которое воюет на Херсонском направлении, я сначала служила санинструктором. Теперь выполняю в роте обязанности старшего боевого медика. В мои обязанности входит проверка боеспособности бойцов, их физического состояния, а также инструктаж, как действовать во время обстрела или непосредственно в бою, как эвакуировать пострадавшего, остановить кровотечение, наложить повязку и т. п.

Крепкая духом и верой в победу над оккупантами, боевой медик Елена Галкина взволнованно поведала о семейной трагедии: когда россияне оккупировали Мариуполь, там жил ее отец. Однажды рашистский танк переехал машину вместе с мужем. Видимо, враги отомстили бывшему военному за то, что тот служил в украинской армии.

На днях женщина собирается в краткосрочный отпуск — навестить родных и близких. В апреле ее отправляют на обучение в Англию. Во время пятинедельного курса украинских медиков будут учить оказанию медицинской помощи под огнем, контролю большой кровопотери и оказанию неотложной помощи на догоспитальном этапе и тому подобное.

После обучения — снова на поле боя, бороться за Победу!