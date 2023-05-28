В одесской Кирхе стартовала восьмидневная летняя ярмарка (фоторепортаж)

Красиво, разнообразно, интересно, вкусно: так в одесской Кирхе (Лютеранской Церкви Святого Павла) начался первый день ярмарки, которая продлится целых восемь дней. Ярмарка посвящена трем летним праздникам – Пятидесятнице, Святой Троице и Дню защиты ребенка.

Ярмарки в одесской Кирхе на Новосельского, 68 уже становятся традицией. В начале года, напомним, там прошла Рождественская ярмарка.

Весной в Кирхе несколько дней длилась Пасхальная ярмарка.

Летняя ярмарка, которая открылась сегодня, 28 мая, продлится до 4 июня включительно.

Здесь готовят разные вкусности, доносятся ароматы жареных на гриле овощей, мяса, летних салатов, напитков. Каждый лоток с сувенирами, украшениями, изделиями кружевниц, других мастеров – это целый разнообразный познавательный мир. А еще здесь собирают средства на пикап для спецподразделения разведки ЗСУ. Кстати, двадцать процентов вырученных на ярмарке средств также пойдут в помощь нашим защитникам.

«Цель ярмарки – поддержать одесситов и гостей города, в том числе и внутренне перемещенных лиц; создать безопасное и комфортное пространство для детей и взрослых, а также собрать средства в поддержку Сил Обороны Украины», – рассказывают организаторы этого красивого, уютного и радостного действа.

Особое внимание на ярмарке – детям. Они рисуют, проходят мастер-классы по нанесению аквагрима, играют на специально устроенной площадке.

В первый же день работы ярмарки батут, игровую площадку сразу заполонили юные посетители, пока их мамы, папы и дедушки с бабушками знакомятся с представленной сувенирной продукцией, изделиями хендмейда и прочими интересностями.

Посетителей ярмарки ожидают музыкальные программы и разнообразные сюрпризы. Все восемь дней ярмарка работает с 11:00 до 22:00.

Расписание концертов:

28 мая 18.00 – Духовой оркестр ОНМА им. А.В. Нежданавой;

2 июня 18.00 – Студенты кафедры вокала ОНМА им. А.В. Нежданавой;

3 июня 18.00 – «Вечерние серенады» (Вероника Струк и солисты);

4 июня 18.00 – «Времена года» А. Вивальди (Вероника Струк и А. Ергиева (скрипка).

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